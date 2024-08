Comparación entre el azúcar de una sandía y la Coca Cola: el veredicto de un nutricionista

Un nutricionista lanza un importante veredicto ante la comparación del azúcar de una sandía y de la famosa Coca Cola. Son días en los que necesitamos refrescarnos e hidratarnos correctamente, aunque quizás hasta ahora no te habías planteado la manera de hacerlo. Son tiempos de ver un poco más allá ante algunos elementos que son claves y que quizás hasta ahora no te habías planteado. Es el momento de aprovechar al máximo una importante situación que puede acabar siendo la que marque un antes y un después.

La comida dice mucho de una salud de hierro que será la que marcará unos días en los que debemos empezar a prepararnos para afrontar importantes cambios de rumbo. Sin duda alguna, tenemos por delante la opción de empezar a ver un poco más allá de una serie de cambios significativos. Un gesto tan sencillo como dejar la Coca Cola y empezar a disfrutar de las ofertas en la sandía que veremos en el supermercado para refrescarnos y disfrutar de un picoteo entre horas saludable, puede ser lo que necesitamos. Los expertos en nutrición no tienen duda de todo lo que ganamos.

El veredicto de un nutricionista es este

La realidad es que ningún nutricionista nos dará una serie de elementos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Habrá llegado el momento de empezar a gestionar mucho mejor aquello que comemos ya que es la base no solo de la pérdida de peso, sino también de la salud que tenemos por delante.

Este nutricionista tiene un debate abierto en redes sociales. Todos y cada uno de los nutricionistas coinciden en que el azúcar debe eliminarse por completo de la dieta y eso quiere decir que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta que hay varias formas de tomarlo.

No significa solo que debemos dejarlo en la medida de posible a la hora del desayuno, en esa tostada con mantequilla o azúcar o en ese café al que le añadimos varias cucharadas. También está presente en algunas bebidas y comidas procesadas que quizás no conocíamos o no sabíamos.

La reducción de este azúcar se nota en las consecuencias que podemos empezar a tener en cuenta. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de ponerse en forma y de apostar por la salud que puede marcar nuestro futuro y también presente.

El azúcar de una Coca Cola y Sandia es un debate abierto

La realidad de este post que realizó un nutricionista de Rumanía en redes sociales es que ha conseguido remover consciencias, ya que, siguiendo sus palabras, una rodaja de Sandía y una Coca Cola no están tan lejos. El azúcar es el elemento que los une, pero que puede acabar separándolos por completo.

Tal y como nos dice este experto: «Lo sospechaba, pero mi pequeño experimento lo confirmó. Una rodaja de sandía «normal», 835 gramos con piel, tiene 445 gramos de corazón. Me refiero a lo que comemos.

¿Cómo se comparan estos 445 gramos con una botella y media de cola? A ver… 445 gramos de sandía tendrían, con un 10% de contenido de azúcar: 44,5 gramos. La cola también tiene un 10%: 500 ml tiene 50 gramos. En este porcentaje…una rodaja de sandía equivale a medio litro de Coca-Cola. Eso es al 10%. ¿Pero cuánto tiene realmente la sandía?

Sólo tenemos un material oficial de Rumania con tablas de carbohidratos. Se trata de la «Guía para una alimentación saludable» coordinada por la Prof. Mariana Graur de Iasi. En la página 171, la sandía pasa un 5,4%. Siempre me pregunté por qué Rumania le da a la sandía un 5%, incluso en los libros de texto para estudiantes/residentes… Los estadounidenses dan un 7,5% en base oficial (USDA). Aquí pongo, oquiométricamente/papilométricamente, un 10%. Si lo digo como los americanos: la sandía le ganaría a la cola con azúcar, si lo digo como los rumanos: no. Pero depende, por supuesto, de lo dulce que sea la sandía. Aquí es donde entran en juego nuestras papilas. Yo diría que esto fue del 10 al 12%… pero eso es una opinión. Por lo demás…el melón es más nutritivo, tiene un poco de vitaminas y…no tiene otras cosas que están en otras cosas. Pero estrictamente con azúcar… equivale aproximadamente a 0,5 litros de Coca Cola. Y las calorías provienen del azúcar en ambos, por lo que si los carbohidratos son iguales, también lo son las calorías. Los dos de la primera imagen tienen unas 200 kilocalorías.

En conclusión: dependiendo de qué tablas queramos adoptar para los hidratos de carbono, una u otra gana la batalla entre calorías e hidratos de carbono. O, para decirlo más simplemente, y que todavía hicimos una muy buena Eurocopa… este es un partido que se juega en los penaltis. Como siempre no tengo posts moralizantes, no me conecto a Internet para dar lecciones sino solo información con la que cada uno puede hacer lo que quiera. Lo digo también de forma profiláctica, porque seguramente habrá algunos detractores que me preguntarán dónde y por qué tengo la botella de Coca-Cola. De la tienda».