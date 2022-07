En internet podemos encontrar una gran variedad de videos sobre las máquinas de movimiento sin fin. En torno a este tema podemos encontrar diversas interrogantes: ¿Existen? ¿Cómo sería una máquina de movimiento sin fin? ¿Alguien ha construido alguna que de verdad funcione? Aquí las respuestas a varias de esas preguntas.

Las máquinas de movimiento sin fin o movimiento perpetuo son muy conocidas por su impresionante forma de trabajar. Son aparatos que funcionan sin interrupciones ni fuente externa de le proporcione energía. Se cree que después de darles un empujón inicial no se detienen y trabajan de manera ininterrumpida.

¿Cómo sería el movimiento continuo?

¿Sería posible que el movimiento eterno o perpetuo exista? Si en el espacio se empuja un asteroide este se alejaría a una velocidad constante. Esto sucedería en un espacio vacío perfecto, pero en el espacio hay trozos de materia esparcida. Aunque esta cantidad de materia es diminuta, cuando en la trayectoria del objeto se atraviese existirá una fuerza de fricción.

La fricción es una fuerza que hay entre objetos que se encuentran en contacto y se opone al movimiento. Por esta razón es que los planetas pierden un poco de la velocidad al dar vueltas alrededor de las estrellas. Cuando interaccionan con la materia en el espacio disminuyen su velocidad.

Con esta explicación podemos entender que el movimiento eterno no existe, ni siquiera en el lugar donde hay menos fricción, el espacio. La verdad es que el más grande enemigo de las máquinas de movimiento sin fin es la fuerza de fricción.

Este tipo de máquinas en algún momento deja de funcionar, ya sea en periodos más largos o más cortos. Esto se debe a que se componen de piezas móviles que están en contacto. Donde existan superficies en contacto y movimiento hay fricción. Gracias a esta fuerza es que una gran parte de la energía que utilizamos en algunas máquinas no llega a convertirse en movimiento.

La existencia de otras fuerzas

Es imposible crear una máquina de movimiento sin fin porque siempre habrá perdidas de energía inevitables, internas y externas. Todos los mecanismos terminarán perdiendo energía entre sus piezas debido a la fricción. La única manera de fabricar una máquina así es reducir o eliminar esa fuerza de fricción.

La verdad, sin embargo, es que es imposible eliminar estas pérdidas de energía. No hay maquinas que no generen fricción, no importa el material del que estén compuestas, pues siempre habrá un roce entre ellas.

¿Con esta explicación qué piensas de las máquinas de movimiento sin fin? Sería una creación increíble y sorprendente para el ser humano en realidad. Aunque según lo que aprendimos está en contra de las leyes de la física.