Los científicos aclaran cuándo hay que cambiar las sábanas y confirman: éste es el único método válido

El momento exacto en el que hay que cambiar las sábanas es algo que demos tener en consideración. Un paso que hacemos casi de forma automática, pero quizás en un momento en el que no tenemos por delante estos detalles que serán básicos. Habrá llegado el momento de aprovechar al máximo los consejos de estos expertos que pueden acabar con más de un problema. Son tiempos de estar muy pendientes de lo que nos dice este experto que realmente puede cambiarnos la vida por completo.

Las sábanas estén en contacto con la piel y en ellas pasamos mucho más tiempo de lo que nos imaginamos. Debemos empezar a cuidar este elemento que nos acompañará en numerosas ocasiones y que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Siendo los mejores aliados de una casa limpia y ordenada, pero también en busca de una serie de detalles que pueden hacer que nuestra salud mejore. No debemos olvidar que la limpieza y la higiene ha evitado más de una enfermedad, por lo que, tocará estar pendientes de este único método válido que puede cambiarlo todo.

Éste es el único método validado por los científicos

La limpieza de la casa es algo que nos ocupa más tiempo de lo que nos imaginaríamos, siendo uno de los elementos que puede acabar generando más controversia. Queremos vivir en una casa en orden, pero, sobre todo, necesitamos descansar en una habitación que esté perfecta.

Cada paso que damos en busca de un orden nos acerca cada vez más a una ciencia que puede acabar de darnos las respuestas a todo lo que tenemos por delante. Son días de ver llegar determinadas situaciones que hasta la fecha no sabíamos que teníamos que pensar.

Las sábanas de nuestra casa pueden acabar siendo las que tengamos en consideración en estos días en los que cada manera de hacer las cosas cuenta. Podemos tener varios juegos de sábanas, esperar lo inesperado, con algunos detalles que irán de la mano, pero cuidado, porque podemos estar ante una limpieza que quizás no tenemos en cuenta.

Los expertos han dado con la clave de una higiene que responde a algunas novedades destacadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración. Es hora de dejar salir algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que teníamos en mente.

Este es el tiempo exacto en el que debes cambiar las sábanas

Desde el blog de los expertos de Dormitorum nos informan de que: «Lo recomendable es cambiar las sábanas cada semana como mínimo. Expertos como el microbiólogo Philip Tierno afirman que las sábanas se deben cambiar y lavar al menos una vez cada semana, afirmación que se encuentra enfatizada por los autores de un estudio sobre la exposición a alérgenos en el dormitorio. Además, la doctora Lisa Ackerley, experta en higiene, también se suma al carro de la recomendación de que las sábanas se cambien cada semana y, si no te es posible, como mínimo cada 15 días. Estas son las recomendaciones generales, pero dependiendo de tus características, el clima en el que vives o incluso el tipo de colchón que usas, la frecuencia puede cambiar, pero eso te lo explicamos más adelante».

Siguiendo con la misma explicación: «De media se pasan 60 horas a la semana en la cama, 65 si eres un poco más perezoso. Durante este tiempo, al igual que ocurre el resto del día, tu cuerpo expulsa sustancias de forma constante como el sudor, células muertas, saliva, fluidos genitales, pelos, orina…y un sinfín de polvo y suciedad que acaban absorbiendo las sábanas y fundas. Además, toda esta suciedad acaba calando en el colchón, que es mucho más difícil de limpiar. También es muy frecuente encontrar entre las sábanas restos de crema y maquillaje, que pueden oxidarse y corromperse. Todo esto favorece la proliferación de microorganismos como los ácaros (y sus heces), bacterias, hongos, que pueden ser muy perjudiciales para tu salud. Los conocidos ácaros del polvo pueden causar alergias, dificultades en la respiración e incluso asma. Además, si el durmiente tiene alguna herida o corte pueden infectarse con el roce de la sábana al no estar totalmente higiénica. Incluso podemos contraer infecciones y hongos en las zonas genitales y en los pies (como el pie de atleta). Además, la humedad derivada del sudor o de otros fluidos corporales, si no se seca adecuadamente, puede propiciar la formación de moho en el colchón. Esto no solo afecta a la durabilidad del colchón sino que también puede tener consecuencias negativas para la salud, como alergias o problemas respiratorios. Trata cada uno de estos problemas para que no afecten a tu salud».