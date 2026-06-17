China no se conforma: tiene la mayor central hidroeléctrica del mundo en el río Yangtsé y ahora quiere duplicar su capacidad de navegación

Desde hace tiempo China se ha lanzado a la conquista del mar y de las rutas comerciales. Por ello no sólo busca expandirse, sino consolidar sus puntos estratégicos. Y eso es justamente lo que está haciendo en el río Yangtsé para ampliar sus canales de navegación.

Y es que la nueva obra china tiene la intención de ampliar la capacidad de navegación en el entorno de la presa de las Tres Gargantas y de Gezhouba, situada aguas abajo. El objetivo es que el sistema deje de funcionar como un cuello de botella para los grandes buques de mercancías.

El impacto de esta transformación es descomunal y estiman que el complejo de las Tres Gargantas pase de las 173 millones de toneladas transportadas en 2025 a 336 millones de toneladas anuales.

China quiere ampliar la navegación en la presa de las Tres Gargantas

China ya tiene en el Yangtsé una central hidroeléctrica gigante, pero ahora ha empezado las obras para que el mismo enclave también sea una ruta comercial de primer nivel.

Los trabajos han arrancado en Yichang, en la provincia central de Hubei, con una inversión valorada en 77.200 millones de yuanes, unos 9.780 millones de euros al cambio.

El proyecto consta de dos partes bien diferenciadas. Por un lado, un nuevo canal de navegación en el complejo de las Tres Gargantas. Por otro, una ampliación de la capacidad de paso de buques en la presa de Gezhouba, que funciona como el siguiente gran punto del sistema fluvial.

Desde un punto de vista técnico esta es la mejor forma de hacerlo, ya que no tendría sentido ampliar sólo una parte del recorrido. Si los barcos ganan capacidad de paso en las Tres Gargantas, pero se atascan después en Gezhouba, generarían un problema logístico.

El objetivo es que el tramo gane fluidez y permita mover más carga por una de las grandes arterias económicas del país asiático.

Cómo serán las nuevas esclusas del río Yangtsé al lado de una central hidroeléctrica

En la presa de las Tres Gargantas añadirán dos nuevas líneas de esclusas paralelas a las que ya existen. Con ello, el sistema pasará a contar con cuatro vías de esclusas, además del elevador de barcos que ya opera en el complejo.

Para lograrlo tendrán que excavar la montaña y construir una instalación preparada para buques de gran tamaño, con esclusas de mayor escala y estándares más altos.

De hecho, el plan incluye una nueva doble línea de esclusas de cinco niveles, un trazado de 6.680 metros y obras pensadas para buques de 10.000 toneladas.

En Gezhouba, el proyecto contempla desmontar la esclusa número 3 y construir dos nuevas esclusas, además de ampliar los canales de aproximación. Con esa intervención, la capacidad anual de ese tramo subiría hasta 360 millones de toneladas.

Eso sí, las obras no se harán de un día para otro. Pese a la gran capacidad que tiene China para construir, las obras de las Tres Gargantas están previstas para finalizar aproximadamente dentro de una década.

Cuál es la razón de que China necesite ampliar los canales de navegación en el río Yangtsé

El Yangtsé es una vía de transporte decisiva para industrias, ciudades y grandes mercancías que se mueven entre el interior del país y la costa.

Por ejemplo, antes de la gran transformación de las Tres Gargantas, el tramo entre Yichang y Chongqing tenía una capacidad de navegación muy inferior. Con el embalse, la ruta ganó seguridad, permitió barcos de mayor tonelaje y eliminó numerosos puntos peligrosos para la navegación.

En 2011, el volumen anual de paso por el complejo superó por primera vez los 100 millones de toneladas. En 2025 alcanzó 173 millones, casi diez veces más que antes de la transformación del corredor.

Hay que tener en cuenta que el cinturón económico del Yangtsé abarca once provincias y municipalidades, y concentra más del 40% de la población y del PIB de China.