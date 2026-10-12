Alemania bate otro récord mundial construyendo el aerogenerador más alto del mundo: es más alto que la torre Eiffel y tendrá 3,8 MW de potencia nominal

Alemania acaba de inaugurar el aerogenerador más alto del mundo. La torre eólica de la empresa de ingeniería GICON alcanzó el 28 de septiembre de 2026 su altura final de 365 metros en Schipkau, en la región de Lusacia, al este del país.

Con esa cifra, la estructura supera a la torre Eiffel, que mide 330 metros con su antena. También es la segunda construcción más alta de Alemania, solo por detrás de la torre de televisión de Berlín, de 368 metros.

El proyecto es un encargo de la Agencia Federal para la Innovación Disruptiva de Alemania (SPRIND, por su nombre en alemán Bundesagentur für Sprunginnovationen). La planta piloto tendrá una potencia nominal de 3,8 MW, y ambas entidades prevén su puesta en marcha oficial para noviembre de 2026.

¿Cuánto mide el aerogenerador más alto del mundo construido en Alemania?

Según el comunicado de GICON, la torre mide 365 metros de altura total y su buje (el eje central del que salen las palas) se sitúa a 300 metros del suelo. Con esa altura de buje, es la instalación eólica más alta del planeta.

Los aerogeneradores habituales de la región miden entre 150 y 250 metros. Así, el de Schipkau aprovecha los vientos de gran altura, que según SPRIND soplan de forma más constante y fiable que los que circulan más cerca del suelo.

La planta piloto, de 3,8 MW, generará aproximadamente el doble de energía que un aerogenerador convencional con el mismo diámetro de rotor, según GICON. La electricidad de la turbina de Schipkau alcanzará para abastecer a unos 7.500 hogares.

Para las futuras instalaciones de este tipo, la empresa de ingeniería ya contempla potencias nominales de más de 7 MW, casi el doble que la del prototipo levantado en Lusacia.

«Trescientos sesenta y cinco metros, este es un momento abrumador para todo nuestro equipo. Lo que durante mucho tiempo fue una idea exigente, y después una obra igual de exigente, se levanta ahora en Schipkau como una instalación única en el mundo», afirmó Jochen Großmann, fundador y director ejecutivo de GICON.

¿Cómo levantó Alemania una torre eólica de 365 metros sin grúas de esa altura?

La altura de las grúas disponibles limitaba la obra, por lo que la empresa de Dresde ideó un método de autoelevación. En la práctica, el aerogenerador funcionó como su propia grúa durante el montaje.

La cimentación y un mástil de celosía exterior actuaron como andamio, mientras la torre interior subía de forma telescópica. Para llevarla hasta su posición final, GICON empleó un sistema especial de elevación por cables, un proceso que SPRIND describe como «muy complejo y único en el mundo».

En un vídeo de su canal de YouTube, GICON mostró una fase anterior de la obra. Con el montaje del cuarto de los cinco segmentos de la torre exterior, la estructura llegó entonces a 143 metros de altura.

Aquel segmento pesaba cerca de 185 toneladas. Los operarios lo izaron y lo colocaron a 120 metros de altura tras unas cuatro horas de trabajo, con más de 30 grados a la sombra.

El mástil de medición de viento de Alemania que ya había batido otro récord

La idea partió del ingeniero Horst Bendix, antiguo responsable técnico del fabricante de maquinaria pesada Kirow, con sede en Leipzig. En 2019, con 91 años, Bendix presentó su concepto a SPRIND, una agencia creada ese mismo año. El ingeniero murió en 2023.

La agencia validó tres conceptos prometedores y eligió a GICON como socio de desarrollo. En 2022, ambas entidades levantaron en la meseta de Klettwitz, en Brandeburgo, el mástil de medición de viento más alto del mundo.

Entre mayo de 2023 y mayo de 2024, ese mástil recogió datos que confirmaron que el viento sopla con más fuerza y regularidad a mayor altura. Con esos resultados, las obras del aerogenerador recibieron luz verde a finales de 2024.

Según GICON, se trata de la primera innovación disruptiva que aprobó el consejo de supervisión de SPRIND.

Los planes de Alemania para sumar hasta 4.000 aerogeneradores de gran altura

Según SPRIND, hasta 4.000 torres de este tipo podrían instalarse como un segundo piso en los parques eólicos que ya existen en Alemania, sin necesidad de ocupar terrenos nuevos.

«El aerogenerador de gran altura inventado, desarrollado y construido por GICON y el profesor Großmann convierte una idea innovadora y audaz en una solución concreta para un suministro energético del futuro, cercano al consumo y que ahorra suelo», señaló Martin Chaumet, gestor de innovación de SPRIND.

Por su parte, GICON y la agencia federal ya trabajan en las estrategias de comercialización del aerogenerador y en los contactos con el sector eólico para iniciar la producción en serie.