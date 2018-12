Las altas temperaturas se intensifican peligrosamente en Australia

Una intensa ola de calor que azota Australia podría rozar los 50ºC

Saber que las altas temperaturas se están intensificando de manera peligrosa y preocupante en Australia, algo que muchos especialistas achacan al cambio climático y calentamiento global que cada día tiene menos vuelta atrás, a tenor de nuevas investigaciones que se van haciendo públicas, es motivo de alarma.

Como ya se ha informado en otras ocasiones, el efecto del calentamiento global provoca olas de calor cada vez más largas, más constantes y mucho más duras y dramáticas, tal como está sucediendo ahora en este país oceánico.

De momento, la temperatura máxima que se ha registrado en territorio australiano en la ola de calor que vive actualmente es de 40ºC, lo que está muy por encima de lo que este país viene registrando en los últimos años.

No obstante, el peligro no está ahí, tal como informa el Australian Bureau of Meteorology. De momento, no solo no se espera que la ola de calor intenso remita, más bien al contrario, en ciertas zonas del país se tiene constancia de que la temperatura puede alcanzar cifras que ronden los 49ºC. Los tristemente agraciados en este caso son Pannawonica y Marble Bar, donde se espera también que se puedan producir incendios debido al intenso calor.

Las altas temperaturas australianas no remitirán en los próximos días

Recordemos que Australia, ubicada en el Hemisferio Sur, vive ahora su estación más calurosa. Así pues, el verano que están sufriendo está resultando muy intenso, y la cosa no va a parar. De hecho, según los datos que se tienen, pronto alcanzará zonas occidentales y meridionales, como Nueva Gales del Sur, Queensland y Victoria.

Todos los expertos coinciden en que las causas de este intenso calor se deben a una poderosa cúpula de presión asentada sobre una buena parte de la gigantesca isla continente desde hace unos días que, unida al fenómeno de El Niño, está provocando esta situación tan preocupante.

Recordemos que El Niño está caracterizado por su enorme capacidad para calentar aguas tropicales del Océano Pacífico, lo que hace que las temperaturas más cálidas y secas se produzcan en sus zonas de influencia, en este caso, Australia, con especial incidencia en el sureste de la isla.

Hay que recordar que enero es el mes más caluroso en Australia, que vive ahora su verano, pero este año las altas temperaturas no solo se han adelantado, también se han intensificado de forma dramática. De hecho, la situación actual no es más que una advertencia de lo que viene a continuación. Se espera que el primer mes de 2019 sea tremendamente extremo en el país oceánico.