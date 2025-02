El Supremo rechaza aplicar la amnistía a Borràs y ratifica su condena por prevaricación

El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena de cuatro años y medio de cárcel a Laura Borràs, ex presidenta del Parlament de Cataluña, por delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. Asimismo, rechaza aplicar la amnistía a la ex líder de Junts por tratarse de delitos de corrupción que no tuvieron relación con el procés.

La condena a Borrás implica también 13 años de inhabilitación y una multa económica de 36.000 euros, debido a la adjudicación de forma irregular a un conocido de la elaboración del portal web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que ella dirigía entre 2013 y 2018, por valor de 335.700 euros.

Laura Borrás había alegado que en ella concurre un perfil «netamente independentista» para que fuera considerada la aplicación de la amnistía. También trató de justificarse con que desarrolló la dirección de la mencionada institución catalana «en el marco de un gobierno con vocación netamente procesista».

El Tribunal Supremo contesta a la condenada de forma negativa. «Ni el perfil, ni el desarrollo de una acción de gobierno, en la parcela administrativa que dirigía la recurrente, permiten considerar que la conducta por la que ha sido condenada se enmarca en un contexto del denominado proceso independentista catalán», se explica. Además, se añade que el hecho probado refiere una contratación administrativa para facilitar una adjudicación directa a una persona obviando la normativa que está prevista para evitar la corrupción y asegurar la transparencia y la igualdad de los posibles licitantes.

La ley de amnistía no recoge en ninguno de sus apartados la conducta de Laura Borràs, por lo que su petición queda rechazada por parte del Supremo. La única excepción recae en «la consideración de la existencia de un perfil intensamente independentista, que remite a una consideración propia de un derecho penal de autor y no un derecho penal de actos, que es lo reflejado en el hecho probado, en el que se refiere una conducta que ha sido subsumida en un tipo penal».