METEOCAT no da crédito y asegura que no habrá tregua: alerta por lo que llega hoy a Cataluña

Alerta por lo que llega hoy a Cataluña, el Meteocat no da crédito y asegura que no habrá tregua. Estos días tendremos que empezar a ver llegar un detalle que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Por lo que, tocará empezar a tener en consideración estos días en los que cada día puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Esta previsión del tiempo puede cambiarlo todo por completo.

Estaremos a merced de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno.

Una de las zonas que más ha sufrido las consecuencias de este cambio de tendencia que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Estaremos a merced de este cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Un Meteocat que parece que sabe muy bien qué es lo que nos espera en cuestión de horas.

En alerta por lo que llega hoy a Cataluña

Lo que llega hoy a Cataluña pone los pelos de punta, una previsión que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle puede ser lo que nos afectará de lleno. Será el momento de establecer estos cambios que pueden convertirse en un problema para todos.

Es momento de saber lo que puede pasar en estos días en los que parece que el mes de abril comienza con ciertas novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa. Estaremos a merced de una situación que puede complicarse por momentos.

Después de una Semana Santa en la que esta comunidad ha sido una de las más castigadas en estos días en los que cada detalle cuenta, por lo que, habrá llegado ese día en el que tendremos que conseguir volver a una rutina para la que deberemos empezar a prepararnos.

El mal tiempo puede ser la antesala de algo más, media España se prepara para recibir la llegada de unas lluvias que pueden acabar siendo generalizadas, en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado ver llegar a una Cataluña castigada en estos momentos.

No da crédito Meteocat y asegura que no habrá tregua

No vamos a tener una pequeña tregua, sino más bien todo lo contrario, tocará empezar a tener en mente algunos pequeños cambios que pueden llegar a toda velocidad y que quizás hasta ahora no sabíamos. Son días de aprovechar al máximo unas jornadas cargadas de actividad y de inestabilidad.

Los expertos de la AEMET no dudan en advertirnos que: «Cielo poco nuboso con nubes altas en general e intervalos de nubosidad de evolución diurna en el Pirineo por la tarde. Probables estratos bajos, brumas y bancos de niebla en el Ampurdán por la mañana, que no se descartan en el resto del litoral norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios en Lleida y en ascenso en el resto. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a régimen de brisas por la tarde».

Para el resto de España, la situación será muy diferente: «La formación de una baja fría aislada al suroeste de la Península, con un previsible carácter estacionario, dejará cielos muy cubiertos y precipitaciones en el oeste peninsular, especialmente en el cuadrante suroeste. Se espera que las precipitaciones puedan ser persistentes y sin descartar que sean puntualmente fuertes en el interior del sudoeste y acompañadas de tormenta en la mitad oriental peninsular. Las precipitaciones pueden extenderse a zonas aledañas del centro peninsular. En el resto de la Península y Baleares se esperan cielos con abundantes nubes medias y altas. En Canarias se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones débiles.

Se prevén bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental. Se espera polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular que, con la precipitación, puede dar lugar a chubascos de barro. Descenso de las temperaturas en el centro y oeste peninsulares, que puede ser notable para las máximas en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta. En el tercio oriental y Baleares, ligeros ascensos, más acusados para las mínimas y pocos cambios en el resto. En Canarias, descenso de las máximas y pocos cambios en las mínimas».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones puntualmente fuertes (superiores a 15 mm/h) y acompañadas de tormentas en el oeste peninsular. Posibles rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en la meseta sur de origen convectivo. Descenso notable de las temperaturas máximas (mayor de 6 grados) en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta».