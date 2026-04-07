Hoy, 7 de abril de 2026, el cielo en toda la provincia de Zaragoza se presentará poco nuboso al inicio, aunque se espera un aumento de nubes durante la mañana, especialmente en la zona de la Ibérica. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros y el viento soplará de forma floja, ocasionalmente moderado, desde el este. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un espléndido sol que ilumina la ciudad desde la salida a las 07:36. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 29 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. La brisa suave, con vientos del sureste a 15 km/h, acariciará la piel, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable asegurar cualquier sombrilla o gorra que se utilice al aire libre.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza. La sensación térmica alcanzará los 28 grados, lo que hará que el ambiente se sienta cálido, pero sin la pesadez de la humedad, que se mantendrá en niveles cómodos. No hay riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre hasta la puesta del sol a las 20:35, cuando el día se despida con un hermoso ocaso.

Calatayud: aire fresco y nubes cambiantes

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad que se siente en cada rincón. El cielo, cubierto de nubes grises, presagia un día marcado por el vaivén de las condiciones meteorológicas, donde el viento soplará con fuerza desde el noreste, creando un ambiente dinámico y cambiante.

A medida que avanza la jornada, la temperatura oscilará entre los 8 y 27 grados, con una probabilidad de lluvia del 5% en la tarde-noche. Aunque la mañana se presenta tranquila, el viento alcanzará ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más baja. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

Tarazona: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 24 grados. La brisa del sureste, con una velocidad suave, aportará un toque fresco, pero no se esperan lluvias ni cambios significativos a lo largo del día.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovechar las horas de sol será una excelente manera de conectar con el entorno y disfrutar de la jornada.