Manifestación por el Día de la Hispanidad en Barcelona: horario, recorrido y actos de la celebración del 12 de octubre

Este lunes 12 de octubre se celebra en toda España el Día de la Hispanidad, también conocido como Fiesta Nacional de España. Y aunque Madrid concentra buena parte de los actos oficiales, entre ellos el tradicional desfile militar presidido por los Reyes, lo cierto es que en otras muchas ciudades también se organizan actividades y manifestaciones para conmemorar esta fecha. Es el caso de Barcelona, donde desde hace años el Movimiento Cívico de España y Catalanes y Cataluña Suma por España organiza una manifestación que recorre las principales calles del centro. Sin embargo, este 2026 la convocatoria será diferente, ya que estará dedicada especialmente a Ceuta y a sus ciudadanos.

De este modo, la manifestación del 12 de octubre en Barcelona cambia este año de enfoque y se celebrará bajo el lema «Cataluña con Ceuta. Una misma España». La convocatoria parte de la plataforma Unidos por Ceuta, que ha querido aprovechar la celebración del Día de la Hispanidad para mostrar su solidaridad con la población de la ciudad autónoma tras la crisis migratoria que se produjo el pasado verano. Las entidades que impulsaron las manifestaciones de años anteriores también se han sumado a esta iniciativa, que mantendrá algunos de los actos habituales de la Fiesta Nacional. Repasamos a continuación el horario, el recorrido y las actividades previstas para el lunes 12 de octubre en Barcelona.

Horario y recorrido de la manifestación del 12 de octubre en Barcelona

Según informan los organizadores, la manifestación del 12 de octubre en Barcelona comenzará a las 11:30 horas y tendrá como punto de partida el Paseo de Gráci, a la altura de La Pedrera, en su confluencia con la calle Provenza. De este modo parece que se mantiene el punto de partida de años anteriores y una vez iniciada la marcha, se moverá hacia el centro y en concreto hasta la Plaza Cataluña, aunque a fecha actual debemos recordar que en este punto exacto se mantiene la acampada que hay en Barcelona desde hace días en protesta por la crisis de la vivienda.

De todas manera, la manifestación del 12 de octubre en apoyo a Ceuta se mantiene en ese recorrido aunque es recomendable estar atento a las redes sociale y canales oficiales de qien organiza para saber si hay cambios o el recorrido se mueve hacia otro lugar. Tengamos en cuenta además que quienes deseen bajar en coche al centro de Barcelona el lunes, seguro encontrarán cortes y desvíos de tráfico.

Actos previstos en Barcelona para celebrar el Día de la Hispanidad

Junto a la manifestación que se ha organizado, no podemos olvidar las actividades que habitualmente acompañan a la celebración del Día de la Hispanidad en Barcelona. Entre ellas destaca el desfile con bailes tradicionales de distintos países de América Latina, una de las propuestas que se han mantenido en las últimas ediciones y que vuelve a formar parte del programa anunciado por los organizadores.

Además, varios partidos políticos suelen usar colocar carpas junto a las de distintas organizaciones y así participan en los actos de la Fiesta Nacional. En años anteriores estas carpas se han puesto en Plaza Cataluña, pero de nuevo surge la duda de saber qué va a pasar con la acampada. Es de esperar que las carpas se coloquen a los alrededores o también podrían estar en pleno Paseo de Grácia.

Por otro lado, la plataforma Unidos por Ceuta ha publicado un manifiesto en el que expresa su solidaridad con los ciudadanos de la ciudad autónoma y defiende su derecho a vivir en paz, con tranquilidad y seguridad. Este documento constituye uno de los elementos centrales de la convocatoria de 2026, que busca combinar la celebración de la Hispanidad con un mensaje de apoyo a Ceuta. La organización no ha precisado en su comunicado la hora de una posible lectura pública del manifiesto.

Una manifestación dedicada a Ceuta bajo el lema «Cataluña con Ceuta. Una misma España»

La principal novedad de la celebración de este año es precisamente el motivo de la manifestación. Frente a las convocatorias anteriores, centradas en la conmemoración de la Fiesta Nacional, la plataforma Unidos por Ceuta ha decidido situar a la ciudad autónoma en el centro de la jornada, a raíz de los acontecimientos migratorios que sus responsables denuncian que tuvieron lugar el pasado 30 de julio.

La iniciativa ha recibido el respaldo de distintas asociaciones y entidades, algunas de las cuales ya habían participado en las manifestaciones del Día de la Hispanidad de años anteriores. Entre las primeras organizaciones adheridas figuran España y Catalanes, Empresarios de Cataluña, Ciudadanos para la Libertad, Cataluña Suma, La Latina, S’ha Acabat, Aixeca’t-Levántate, Españoles de a Pie, la Asociación de Profesores por el Bilingüismo y Los de Artos. El portavoz de Unidos por Ceuta, Hugo Escarpa, ha explicado que el objetivo es convertir Barcelona en un punto de encuentro para quienes quieran mostrar su solidaridad con la población ceutí.

Cómo llegar a la manifestación

Si deseas sumarte a esta marcha, lo recomendable es llegar hasta el centro en transporte público. Puedes hacerlo en metro con la línea 3 y la 5 en la parada Diagonal o con los autobuses 2, 6, 24, 33, 39, 47, V15, V17, H10. Quienes lleguen a través de la línea de ferrocarril la parada es Provenza.