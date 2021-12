Josep Maria Argimón quiere dejar de ser consejero de Sanidad en Cataluña. El médico, cuyo nombre impuso la presidenciable de JxCAT Laura Borràs tras prometerlo en campaña, ha comunicado a su entorno más cercano que “esto de ser conseller es muy aburrido”. Fuentes cercanas a él señalan que su salida voluntaria podría producirse en las próximas semanas.

Uno de los motivos que llevarían a Argimón a marcharse del Govern de Pere Aragonés es el agotamiento por la gestión de la pandemia y la falta de recursos de los que dispone. Aunque sólo lleva seis meses en el cargo de consejero, durante toda la crisis sanitaria fue el número dos del departamento y el responsable de dar explicaciones en nombre de Sanidad.

Aunque ha ocupado varios puestos en la administración, como los de subdirector y gerente del Servicio Catalán de Salud y secretario de Salud Pública, Argimón “no lleva nada bien las presiones políticas” apuntan en su entorno. De ahí que, junto a la falta de recursos para llevar a cabo la transformación de la sanidad pública que quería impulsar, no se sienta cómodo en el cargo.

Pese a llevar sólo medio año al frente de la consejería Josep María Argimón ya está muy desgastado. Su gestión de la crisis sanitaria se ha puesto en entredicho en varias ocasiones. La última polémica ha sido tener que suspender la obligación de presentar el pasaporte Covid para entrar a bares, restaurantes y residencias, ya que más de la mitad de los catalanes no han podido descargar su documento acreditativo por un colapso del sistema.

Budó podría relevarle

La ex consejera de Presidencia y ex portavoz del Govern, Meritxell Budó, podría ser su relevo al frente de la Consejería de Sanidad. Farmacéutica de profesión, tras abandonar el Palau de la Generalitat se incorporó en el equipo de Argimón como secretaria de Salud Pública, justo el cargo que ocupaba antes el hoy conseller. Gran parte de sus antiguos colaboradores en Presidencia, empezando por su número dos Meritxell Masó, pasaron a ocupar las mismas responsabilidades en Sanidad.

Josep María Argimón no es afiliado a Junts per Catalunya. Por tanto, no cuenta con muchas alianzas en el seno del departamento que dirige. “Está prácticamente solo”, aseguran personas que le conocen bien, lo que le provoca aún un mayor desgaste. De hecho su propia jefa de gabinete, Montse Morante, es una colaboradora muy cercana a los ex consejeros Budó y Jordi Turull y al núcleo más político de JxCAT y Puigdemont.