Hoy, 7 de abril de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presentará poco nuboso o despejado por la mañana, aunque por la tarde se espera un aumento de nubosidad alta, especialmente en el litoral. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros y el viento será flojo, con dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 7 de abril

Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 12 grados al amanecer, la sensación térmica se mantendrá fresca, pero agradable. A medida que el sol asome a las 07:24, la brisa suave del viento, que sopla a unos 10 km/h, aportará un toque de frescura, aunque sin riesgo de lluvia en el horizonte.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 21 grados, creando un ambiente ideal para pasear por la ciudad. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, evitará que el ambiente se sienta pesado. Con el sol brillando hasta las 20:22, los barceloneses podrán disfrutar de una jornada luminosa y placentera, perfecta para aprovechar cada rincón de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fresco

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados y un viento que sopla con fuerza, anunciando un cambio en el ambiente. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y aunque la probabilidad de lluvia es baja, el viento alcanzará velocidades de hasta 20 km/h, creando una sensación de frescura.

La tarde traerá un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando los 21 grados, pero la humedad se sentirá más intensa, con picos del 85%. El contraste entre la mañana y la tarde será notable y aunque no se esperan lluvias significativas, es recomendable llevar un paraguas por si acaso. No olvides la bufanda, ya que la sensación térmica puede bajar considerablemente.

Cielo nublado y ambiente cálido en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 10 grados. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 19 grados, lo que hará que el ambiente se sienta más cálido. La humedad relativa, que alcanzará un 85%, aportará una sensación de pesadez en el aire. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

Por la tarde, el cielo se mantendrá similar, aunque con algunas nubes más. Las temperaturas máximas llegarán a los 20 grados, ofreciendo un ambiente agradable para disfrutar de las últimas horas de luz, que se extenderán hasta las 20:22. El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable tenerlo en cuenta si se planea salir.

Cielo alternando nubes y claros en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 24 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, con una leve brisa que podría hacer acto de presencia en algunos momentos.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para compartir con amigos o familiares. Aprovechar la jornada para dar un paseo por el parque puede ser una excelente opción.