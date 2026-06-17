El cielo permanecerá mayormente despejado en toda la provincia de Barcelona, aunque en el Prepirineo y el norte de la Depresión Central podría haber nubosidad diurna con posibilidad de chubascos y tormentas por la tarde, localmente intensos. Se prevé un ascenso de temperaturas, especialmente en la Depresión Central, con vientos variables que se intensificarán del sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 17 de junio

Barcelona: calor soleado y ambiente placentero

El cielo de Barcelona se despereza bajo un manto azul suave, donde no se esperan lluvias que puedan interrumpir este agradable día. Temperaturas que alcanzarán los 31 grados pintan un panorama cálido, mientras el viento sopla ligero del sureste a unos 10 km/h, apenas un susurro entre los edificios. A primera hora de la mañana, el termómetro marca 23 grados y una atmósfera todavía fresca antes de que el sol se instale cómodamente en su trono.

Ya por la tarde, el calor se intensificará y con 30 grados, la sensación térmica alcanzará los 31, haciendo que el ambiente se sienta vibrante. La humedad, que en ocasiones puede resultar un poco cargada, se mantendrá moderada, con un 40% de humedad relativa. Así, con amanecer a las 6:17 y un atardecer que llega a las 21:26, los barceloneses disfrutarán de un largo día soleado y placentero.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado con probabilidad de lluvia

Las primeras luces del día traen consigo una sensación de inquietud en L’ Hospitalet de Llobregat, donde el aire fresco parece anticipar el desafío que el tiempo tiene reservado. A medida que el sol intenta asomarse, la mañana se presenta con temperaturas suaves de 23°C y un cielo en su mayoría cubierto, aunque la amenaza de inestabilidad se asoma en el horizonte.

La jornada marcará un claro contraste entre la calma matinal y una tarde cargada de tensión, donde los vientos alcanzarán hasta 30 km/h y las temperaturas podrían bajar a unos frescos 21°C. Con una probabilidad de lluvia del 80%, es mejor preparar el paraguas y estar listo para un día de sorpresas que puede cambiar en cualquier momento.

Una jornada perfecta al aire libre en Badalona

Amanece en Badalona con un cielo despejado y unas temperaturas agradables que rondan los 23 grados. La jornada se presenta sin probabilidad de lluvia, lo que favorecerá una mañana soleada. A medida que el día avanza, el sol calentará el ambiente, alcanzando una temperatura máxima de 30 grados y una sensación térmica de hasta 33, lo que hará que la tarde se sienta calurosa. Sin embargo, se registrará una ligera brisa del sureste a 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 9 km/h, manteniendo el ambiente más agradable durante la tarde.

La humedad, que se mantendrá alrededor del 40%, evitará que el calor sea agobiante y con 15 horas de luz, desde los 06:17 hasta los 21:26, los residentes podrán disfrutar de un día perfecto para actividades al aire libre. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán suavemente hasta los 20 grados, convirtiendo el cierre del día en una experiencia agradable para pasear y relajarse.

Cielos despejados y ambiente tranquilo en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y los 35 grados. Las nubes serán escasas durante la mañana y seguirán así por la tarde, mientras que el viento soplará de manera suave, creando un ambiente tranquilo y sin preocupación de lluvias.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de los espacios al aire libre, aprovechar los agradables momentos del día y realizar actividades cotidianas con total tranquilidad. La sensación térmica será cómoda, lo que invita a salir y disfrutar de la calidez que ofrece la jornada.