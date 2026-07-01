Cielo poco nuboso en toda la provincia, con intervalos de nubes altas y posibles precipitaciones en el interior norte por la tarde. Las temperaturas descenderán ligeramente, mientras que un viento flojo cambiará a sureste por la tarde, con algunos intervalos moderados en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 1 de julio

Barcelona: nubes grises y posibilidad de lluvia

El cielo de Barcelona se presenta cubierto esta jornada, como si una suave manta gris se hubiera extendido sobre la ciudad. A primera hora, la temperatura ronda los 25 grados, pero la atmósfera ya comienza a sentirse cargada, con una notable probabilidad de chubascos que se hará más evidente después del mediodía. El viento sopla con una brisa moderada, haciendo que el calor se sienta un poco menos intenso, aunque aún puede alcanzarse una sensación térmica de hasta 31 grados.

Ya por la tarde, se espera que el cielo mantenga su tono grisáceo, con un aire fresco que ofrecerá alivio ante la calidez del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, rondando los 26 grados y aunque hay margen para algunas lluvias, la luz del sol se disipará hacia las 21:28. Con una humedad alta, el ambiente puede sentirse pesado, por lo que será prudente estar preparado ante la eventualidad de un chaparrón.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos cubiertos y riesgo de lluvia

Las nubes grises se dibujan en el horizonte de L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día caracterizado por la inestabilidad. Mientras la mañana arranca fresca y tranquila, con una temperatura mínima de 24 grados, la probabilidad de lluvia se eleva al 40% y el viento comienza a soplar con una media de 15 km/h, generando un ambiente un tanto agitado que anticipa cambios.

A medida que avanza el día, las condiciones se tornan más complejas; la tarde traerá cielos cubiertos y un 55% de probabilidad de lluvias. Con temperaturas que oscilan entre los 25 y 31 grados, la sensación térmica puede alcanzar hasta 32 grados, combinada con una humedad que puede resultar agobiante. Se recomienda salir preparado: ¡no olvide el paraguas y la bufanda!

Ambiente caluroso con posibilidad de lluvia en Badalona

Este miércoles amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y una ligera brisa procedente del sureste, que alcanzará una velocidad promedio de 15 km/h. La temperatura mínima se sitúa en 23°C, pero la sensación térmica podría elevarse hasta los 32°C por la humedad relativa alta, que alcanzará el 95%. La probabilidad de lluvia durante la mañana es del 40%, lo que indica que podríamos experimentar algunas lluvias dispersas.

A medida que transcurra la jornada, el cielo se despejará y las temperaturas irán subiendo, alcanzando un máximo de 30°C por la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia disminuye a un 30% en la tarde-noche, se recomienda estar preparado por si acaso. Contaremos con buenas horas de luz, pues el sol saldrá a las 6:21 y se pondrá a las 21:28, permitiendo disfrutar de una larga jornada que, a pesar de la humedad, nos ofrecerá momentos agradables.

Tarde agradable con nubes y posibilidad de lluvia en Sabadell

El tiempo presenta condiciones bastante agradables a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre 21 y 32 grados. La mañana se mostrará parcialmente nublada y aunque hay posibilidades de lluvia más tarde, el viento será ligero, creando un ambiente la mar de llevadero.

Este tiempo invita a disfrutar de un paseo por la ciudad o a realizar esas actividades diarias con tranquilidad. Perfecto para tomarse un respiro y aprovechar el día, siempre con un paraguas a mano por si acaso.