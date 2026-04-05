Hoy, 5 de abril de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el Prepirineo. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, mientras que el viento soplará de forma suave, predominando del sur en las horas centrales y con intervalos moderados en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 5 de abril

Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un manto azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 12 grados al amanecer, la sensación térmica se mantendrá fresca, pero agradable. A medida que el sol, que saldrá a las 07:28, se eleva en el horizonte, la brisa suave del viento del este, que sopla a unos 15 km/h, aportará un toque de frescura a la jornada. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los barceloneses disfruten de un día sin preocupaciones.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 21 grados, creando un ambiente ideal para pasear por las calles de la ciudad. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, evitará que el ambiente se sienta pesado. Con el sol poniéndose a las 20:20, la luz del día se extenderá generosamente, permitiendo que los atardeceres sean un deleite visual. Así, la jornada se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza de Barcelona bajo un cielo despejado y un clima agradable.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

La jornada en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un aire de inestabilidad, donde las nubes grises se agrupan en el horizonte, presagiando un día agitado. A medida que amanece, el viento comienza a soplar con fuerza, trayendo consigo un ambiente fresco que contrasta con la calidez habitual de esta época del año. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados, mientras que la humedad se mantendrá alta, creando una sensación térmica que podría resultar incómoda.

Por la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, pero será en la tarde cuando el tiempo se torne más complicado, con rachas de viento que alcanzarán los 30 km/h y una probabilidad de lluvia que podría sorprender a más de uno. Con una sensación térmica que podría bajar hasta los 11 grados, es recomendable no olvidar la bufanda y estar preparados para cualquier eventualidad, ¡un paraguas podría ser tu mejor aliado!

Cielo despejado y ambiente agradable en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:27. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 11 grados, pero a medida que avance la mañana, se espera que el termómetro suba hasta alcanzar los 21 grados en su punto máximo. La sensación térmica será similar, lo que hará que el ambiente se sienta agradable.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado y la brisa suave del viento, que soplará del sureste a unos 15 km/h, aportará frescura. La humedad, que oscilará entre el 40% y el 65%, no será excesiva, por lo que no se prevé lluvia en todo el día. Con una puesta de sol a las 20:20, Badalona disfrutará de más de 12 horas de luz.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 25 grados. Aunque se prevé un ligero viento de dirección variable, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mañana y la tarde.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. La suavidad del tiempo invita a realizar actividades cotidianas con tranquilidad, aprovechando cada rincón de la ciudad.