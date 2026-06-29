Hoy el cielo se presentará poco nuboso o despejado en toda la provincia de Barcelona, aunque en el interior norte se desarrollará nubosidad que podría traer chubascos con tormenta por la tarde. Las temperaturas disminuirán ligeramente y el viento será flojo, predominando la componente sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 29 de junio

Barcelona: cielo parcialmente nublado con chubascos al anochecer

El sol se dejará ver tímidamente en Barcelona este día, con un cielo que, aunque se despereza lento, se tornará parcialmente nublado a medida que avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 33 grados, aportando un calor notable que, sumado a la alta humedad, creará una sensación térmica que podría alcanzar los 33 grados. Con un viento suave que soplará hacia el este a 15 km/h, los barceloneses deberán estar atentos, ya que hay margen para chubascos en la tarde-noche, aunque durante la mañana se espera un ambiente mayormente seco.

A primera hora de la mañana, el tiempo se mantendrá agradable y cálido, aunque los nubarrones podrían interrumpir la claridad durante las horas centrales del día. Después del mediodía, la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente, por lo que es recomendable un paraguas a mano. Al caer la tarde, el ambiente podría sentirse algo pesado debido a la alta humedad, que alcanzará su punto máximo en un 75%. La puesta de sol, prevista para las 21:28, será un momento perfecto para disfrutar del ocaso barcelonés, antes de que la noche se cierre con temperaturas frescas en torno a los 27 grados.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes densas y riesgo de lluvia

La mañana se asoma en L’ Hospitalet de Llobregat con un aire inquieto, marcado por nubes que amenazan con liberar su carga. Desde primeras horas, el cielo presenta un tono grisáceo que anticipa la llegada de una jornada inestable y fresca. A medida que avanza el día, las ráfagas de viento del sur, que alcanzarán hasta 30 km/h, pueden irritar más de un rostro.

A la mañana le sigue una tarde que podría ser más agitada, con un 35% de probabilidad de lluvia a medida que el termómetro baje hasta los 26°C. La humedad, que se siente densa y agobiante, puede llegar al 80%, lo que hará que la sensación térmica se acerque a los 33°C. No olvides llevar un paraguas, porque en cualquier momento puede sorprenderte una lluvia intensa.

Cielo parcialmente nublado y caluroso en Badalona

Esta jornada amanecerá con un cielo parcialmente nublado, mientras el sol se asoma a las 06:20. Con una temperatura mínima que rondará los 25 °C, el ambiente se sentirá algo pesado, ya que la humedad alcanzará el 75%. A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvia se mantiene baja, pero podría aumentar a un 25% por la tarde-noche. El viento soplará del sur a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 35 km/h, lo que podría hacer que se sienta un poco más fresco en algunos momentos.

La tarde traerá consigo una temperatura máxima que podría alcanzar los 33 °C, manteniendo el cielo en condiciones similares a las de la mañana. Aunque no se esperan lluvias intensas, la sensación térmica podría llegar hasta los 33 °C debido a la combinación de calor y humedad. Con casi 15 horas de luz, hasta las 21:28, será un día para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado por si se presentan algunas ráfagas frescas.

Nubosidad creciente y ambiente cálido en Sabadell

La mañana se presenta con un tiempo algo nuboso, manteniendo temperaturas agradables que rondan los 26 grados. A medida que avanza la tarde, se espera un aumento en la nubosidad y una ligera probabilidad de lluvia, aunque nada que altere la tranquilidad del día, con temperaturas que alcanzarán los 35 grados.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre, ya que el ambiente será propicio para las actividades diarias. Aprovechar las horas de sol antes de que llegue la tarde-noche será una opción muy reconfortante.