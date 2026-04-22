Giro confirmado en el calendario escolar de Castilla-La Mancha: las clases van a acabar antes de lo que se pensaba éste curso

El calendario escolar de las diferentes comunidades autónomas varía según festivos y decisiones de los gobiernos de cada comunidad o provincia. En Castilla-La Mancha no es diferente y, dependiendo de la ciudad, el curso escolar 2025/2026 acaba antes o después, cerrando así sus puertas los colegios. En este caso, en Toledo, finaliza un día antes.

Que el gobierno de Castilla-La Mancha haya declarado como festivo el día miércoles 17 de junio es el motivo principal por el que el curso escolar en Toledo acaba una jornada antes que en el resto de la comunidad. Todo esto viene motivado por la adjudicación de días festivos del curso 2026/2027. En un principio, la Consejería de Educación de la ciudad de Toledo había adjudicado para el año 2026 como días festivos locales el 23 de enero y el 26 de noviembre, pero como este último caía ya en el siguiente curso académico, desde el gobierno local han decidido moverlo al miércoles 17 de junio.

La decisión de la comunidad no ha estado exenta de protestas y reclamaciones. Desde los sindicatos —Comisiones Obreras en concreto— no están de acuerdo con la adjudicación al miércoles 17 de junio. Desde el sindicato reclamaban que dicho festivo local se situase el viernes 5 de junio para que así coincidiera con la festividad del Corpus Christi del jueves 4 de junio y así poder facilitar la conciliación familiar mediante un puente que durase desde el jueves 4 de junio hasta el domingo 7 de junio.

Desde CCOO estaban tan poco conformes con la situación que desde su Federación de Enseñanza de CCOO en Toledo promovieron una recogida de firmas en todos los colegios y centros educativos en la ciudad. Sin embargo, dicha solicitud sólo llegó a las 700 firmas y no fructificó la propuesta. A pesar del rechazo del Gobierno de la Comunidad y del escaso apoyo, los sindicatos siguen reclamando al Gobierno de Castilla-La Mancha que mueva el día festivo al viernes 5 de junio y así los alumnos no acudan a los colegios.