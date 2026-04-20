Éste es el dineral que generará Aitana en Castilla-La Mancha por su concierto en Albacete

El Cuarto Azul World Tour de Aitana va a dar la vuelta a España y pronto conquistará medio mundo. La joven artista va a cantar en los mejores escenarios nacional e internacionalmente. Aitana llegará pronto a Castilla-La Mancha para interpretar las mejores canciones de su último disco y discografía entera.

El inicio del Cuarto Azul World ha sido algo accidentado; la artista catalana tuvo que cancelar los primeros conciertos de la gira programados para principios de año por toda Latinoamérica. Sin embargo, la gira de Aitana dará comienzo el próximo 9 de mayo en Roquetas del Mar y pondrá fin el 20 de febrero de 2027 en París, tras haberse subido a los mejores escenarios de las ciudades más relevantes a nivel artístico internacionalmente hablando.

Dentro de esta gira mundial de Aitana, repleta de los mejores estadios del mundo, destaca uno de ellos en Castilla-La Mancha. El próximo 29 de mayo, apenas unos días antes de la festividad autonómica y del Corpus Christi, el estadio José Copete de Albacete acogerá a Aitana Ocaña en una de sus paradas del Cuarto Azul World Tour. Esta será la segunda vez en la que la artista catalana toque en la región; en el 2019 hizo su debut en la región también en Albacete. En aquella ocasión fue en medio de su primera gira, el Play Tour, y desató la locura en la provincia, acabando con las entradas en apenas unas horas.

¿Cuánto dinero generará el concierto?

En este 2026 y en medio del Cuarto Azul World Tour, la historia no ha sido muy distinta; según fuentes de la promotora de la gira de Aitana y de la empresa encargada de la explotación del recinto, las entradas para este concierto en Albacete se agotaron en menos de 10 días. Además, se prevé que dicho concierto deje un montante de más de medio millón de euros en la región. El concierto del Cuarto Azul World Tour de Aitana en Albacete promete ser uno de los eventos culturales del año.