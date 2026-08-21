La Guardia Civil expulsa a una familia de okupas tras la presión de los vecinos de Garcihernández, Salamanca

La Guardia Civil ha expulsado este viernes a una familia de okupas que había invadido una vivienda en la localidad salmantina de Garcihernández. Durante la expulsión, los agentes han estado apoyados por los vecinos del municipio, los cuales se han volcado con la situación.

El episodio comenzó durante la tarde del miércoles, cuando los propietarios de una vivienda situada en el municipio descubrieron que varias personas habían entrado en el inmueble. La casa se encontraba vacía y había sido puesta recientemente a la venta después de haber sido recibida en herencia por sus propietarios.

La entrada en la vivienda habría sido posible después de que los okupas forzaran una de las puertas del inmueble. La presencia de personas desconocidas en la casa rápidamente llamó la atención de los vecinos, que comenzaron a concentrarse en las inmediaciones para mostrar su apoyo a los propietarios y reclamar que abandonaran el inmueble.

La situación adquirió una especial tensión durante la noche. La Guardia Civil tuvo que desplegar varias patrullas en los alrededores de la vivienda para evitar que la protesta vecinal terminara en un enfrentamiento y para impedir que los concentrados accedieran al interior.

La concentración de vecinos se prolongó durante buena parte de la madrugada. Según los testimonios recogidos por diferentes medios, decenas de personas permanecieron en las inmediaciones de la vivienda, con gritos y protestas dirigidos contra los ocupantes.

La situación llegó a mantenerse hasta aproximadamente las 05:00 horas, mientras los agentes trataban de mantener la calma y evitar que los vecinos se acercaran demasiado al inmueble.

La presencia policial continuó durante la mañana del jueves. Varias patrullas de la Guardia Civil permanecieron en la zona mientras se buscaba una salida que permitiera resolver el conflicto sin que se produjera un enfrentamiento.

El alcalde de Garcihernández, Manuel Jesús Sánchez, ha explicado que el municipio había intentado facilitar una solución a la familia y llegó incluso a ofrecerles una vivienda de titularidad municipal para que pudieran alojarse. Sin embargo, según la versión trasladada por el regidor, la propuesta fue rechazada después de que los ocupantes consultaran con su abogada.

Dos adultos y cuatro menores

Tal y como han informado las autoridades, en el interior de la vivienda se encontraban dos adultos y cuatro menores, los cuales no son vecinos de Garcihernández.

Durante las primeras horas de la tarde del jueves, los dos adultos que permanecían en el interior accedieron a abandonar voluntariamente la vivienda. Antes de salir, recogieron sus pertenencias y posteriormente abandonaron el inmueble.

Los momentos posteriores estuvieron marcados por la presencia de numerosos vecinos en los alrededores. La salida fue recibida con aplausos por algunos de los concentrados, mientras otros mostraron su rechazo mediante abucheos. Los okupas fueron posteriormente acompañados fuera del municipio por efectivos de la Guardia Civil.