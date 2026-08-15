Okupas ahuyentan de la ‘Milla de Oro’ de Palma a turistas y locales para echarse siestas a la sombra a todas horas

En este verano de olas de calor que se van sucediendo una tras otra, la sombra está muy buscada. Sin embargo, en el centro de Palma se da a diario una circunstancia que ya incomoda tanto a los muchos turistas que transitan por el Paseo del Borne, la conocida como ‘Milla de Oro’ de Palma, como a los residentes que buscan uno de sus conocidos bancos para descansar unos minutos. Al menos media docena de personas, la mayoría sin techo, okupan los bancos del Borne para echarse una siesta, lo que ahuyenta a los transeúntes.

OKBALEARES ha podido comprobar in situ que esta circunstancia se da a cualquier hora del día, a la sombra de los altos plataneros que dibujan el Borne de extremo a extremo. Unas imágenes han sido tomadas a las 11:30 horas y otras a las 16:30 horas. En cualquier momento, la sombra manda en la ‘Milla de Oro’ de Palma. Y aprovechando esa sombra, siempre hay un buen número de sus alargados bancos okupados con gente echándose una siesta.

Es el tramo con los negocios (comercios y hoteles) más exclusivos de la ciudad. Además, concentra algunas de las terrazas más buscadas por los turistas de alto nivel adquisitivo.

Con todo, lo único gratuito en el Borne es pasear o sentarse en cualquiera de los fornidos bancos de piedra del paseo.

Sin embargo, desde este verano, se han perdido decoro y vergüenza y es habitual ver a diario a media docena o más de personas que okupan el banco para echarse una siestecita, lo que ahuyenta tanto a los residentes (normalmente personas mayores) como a los turistas que, en caso de querer sentarse a la sombra, tienen que buscar uno de los pocos bancos libres de siesteros para tomarse un helado a la fresca huyendo del sol.

La reciente apertura de la terraza del gastrobar del Casal Solleric, que el Ayuntamiento de Palma concesionó al Grupo Capuccino, convierte el carril central del Paseo del Borne en un tramo peatonal acompañado por un carril con un total de 4 terrazas. Se trata de las terrazas (empezando por la Plaza de la Reina) del restaurante Born 8, el restaurante Terra, la cafetería La Siesta y ahora también la del Casal Solleric.

Se da la circunstancia de que a menos de diez metros de la terraza del Casal Solleric llevan ya años abiertas al público cuatro terrazas más, todas pertenecientes a la Plaza Joan Carles I. Son las del café Capuccino, MacDonalds y dos del popular Bar Bosch.

En total, OKDIARIO ha podido comprobar que estas ocho terrazas, que dan un aspecto continuo y que representan una amplia oferta de restauración, suman un total de 180 mesas y casi 400 sillas.

Y la zona ya ha colgado el cartel de «completo» a pesar de que en la vía central del Borne aún habría espacio para un par de terrazas más, en el lado mar. Sin embargo, no hay ni establecimientos de restauración que puedan abrir en breve en la zona ni licencias para abrirlos.