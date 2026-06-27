La ‘Milla de Oro’ de Palma cuelga el cartel de ‘completo’ 11 años después del referéndum: ocho terrazas y 180 mesas en 300 metros

11 años después del referéndum popular celebrado en Palma y que discutía si el carril central del Paseo del Borne debía tener terrazas o no, y en el que venció con rotundidad el SÍ, en estos días, la vía, considerada la ‘Milla de Oro’ de Palma por el nivel de las tiendas que ocupan sus laterales, ha colgado ya el cartel de ‘completo’ en cuanto a la instalación de estas estructuras y servicios.

La reciente apertura de la terraza del gastrobar del Casal Solleric que el Ayuntamiento de Palma concesionó al Grupo Capuccino convierte el carril central del Paseo del Borne en un tramo peatonal acompañado por un carril con un total de 4 terrazas. Se trata de las terrazas (empezando por la Plaza de la Reina) del restaurante Born 8, el restaurante Terra, la cafetería La Siesta y ahora también la del Casal Solleric.

Se da la circunstancia de que a menos de diez metros de la terraza del Casal Solleric llevan ya años abiertas al público cuatro terrazas más, todas pertenecientes a la Plaza Joan Carles I. Son las del café Capuccino, MacDonalds y dos del popular Bar Bosch.

En total, OKDIARIO ha podido comprobar que estas ocho terrazas, que dan un aspecto continuo y que representan una amplia oferta de restauración, suman un total de 180 mesas y casi 400 sillas.

Y la zona ya ha colgado el cartel de ‘completo’ a pesar de que en la vía central del Borne aún habría espacio para un par de terrazas más, en el lado mar. Sin embargo, no hay ni establecimientos de restauración que puedan abrir en breve en la zona ni licencias para abrirlos.

Ocho terrazas serán el tope máximo. Cuatro en el Paseo y cuatro más en la contigua plaza Joan Carles I. Todo esto, en apenas 300 metros, que es la distancia que va desde la terraza del Born 8 hasta la cabecera de la zona donde manda el Bar Bosch.

Este es el panorama a día de hoy cuando ya han pasado once años del polémico referéndum que el Ayuntamiento de Palma con la podemita Aurora Jhardi al frente convocó y perdió frente a los empresarios y los palmesanos.

11.969 de los 14.723 votos emitidos y validados optaron por el «Sí al Born’.