Gallardo defiende los «principios y virtudes permanentes» de la cultura Europea frente a la agenda 2030

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha defendido los «principios y virtudes permanentes» de la cultura europea frente a la globalista agenda 2030 que fomenta una forma de vivir donde todo es provisional. «Todos queremos tener un hogar al que regresar, un hogar en el que poder formar una familia, en el que tener certezas, en el que tener estabilidad. En este mundo líquido donde nos quieren vender que todo es provisional, nosotros queremos defender los principios y las virtudes permanentes que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos y los que hemos tenido suerte, también de nuestros bisabuelos», ha dicho el dirigente castellanoleonés.

Durante una reunión con afiliados de Vox en Burgos, García-Gallardo ha dicho que desde su partido quieren rechazar esa «religión laica» que nos están imponiendo las élites globalistas de la Agenda 2030. «La fe es una cuestión muy personal, cada uno la tiene o no la tiene, pero nosotros lo que queremos defender son los principios que hemos heredado de muy atrás. Unos principios que no hemos elegido, que nos han venido dados de miles de años de historia de Occidente», ha recordado.

En este sentido, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha señalado que desde su formación política defienden, entre otras cosas, el derecho fundamental a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Para García-Gallardo este derecho no es lo que ahora llaman «salud reproductiva y sexual», porque, según él, esto lo único que trata es de legitimar la agenda 2030 y la «industria de la muerte».

Asimismo, durante su discurso a los afiliados, ha señalado que la Agenda 2030 es un arma de doble filo pues parece que te lo permite todo pero al final no perdona nada, algo que no es coherente con la cultura esencialmente católica de España. «Nosotros bebemos de la civilización del perdón, en la que uno se puede equivocar y tener debilidades. Pero ahora no, ahora lo que se lleva es la cultura de la cancelación. Este nuevo neopuritanismo que nos están tratando de imponer, en el que si uno comete un error en la juventud le tiene que perseguir hasta el final de sus días con esta tiranía globalista que nos vigila, que nos impone y que nos quiere hiper dependientes del Estado», ha dicho.

‘Documento utópico’

El pasado mes de marzo OKDIARIO publicó como el vicepresidente de Castilla y León cargaba contra la Agenda 2030 calificandola de «documento utópico» durante la Asamblea de Socios de Empresa Familiar en Segovia.

«Mucho cuidado con las utopías porque ya sabemos como acabaron en el siglo XX», dijo en clara referencia a los totalitarismos que emanaron del nazismo y el comunismo.

García-Gallardo reconoció que, sobre la Agenda 2030, se sabe muy poco y que tiene 17 objetivos de base sobre el desarrollo sostenible «con los que es difícil estar en desacuerdo» pero luego «169 acciones en las que uno empieza a advertir ciertas inquietudes».

Asimismo, expuso que este documento tiene 223 referencias al término «sostenibilidad» y otras tantas para el concepto de «inclusivo» pero que sólo tiene tres para la palabra libertad, una para familia y cero referencias a la propiedad privada. «Mucho cuidado con convertir estas utopías en religión de Estado de las que uno no pueda discrepar», señaló.

En esta misma línea, García-Gallardo explicó que es importante mencionar los peligros de esta Agenda teniendo en cuenta la situación económica en cuanto a la reducción de las inversiones y la reducción de la productividad en la región castellanoleonesa. «Todos compartimos la protección del medioambiente y que tenemos que avanzar hacia una sostenibilidad medioambiental pero si eso no va de la mano de la sostenibilidad económica y de la sostenibilidad social nos estaremos suicidando como región, como país y como continente», manifestó.

«Mucho cuidado con ese no tendrás nada y serás feliz y cuidado con intentar hacer economía verde con números rojos porque todos sabemos que eso no funciona», subrayó el vicepresidente de Castilla y León en defensa del sector terciario en la región.