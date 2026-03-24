Alerta en Fuentes de Béjar (Salamanca) por una fuga de gas en un complejo agroalimentario

Los habitantes de Fuentes de Béjar (Salamanca) han recibido este martes un aviso de ES-Alert por una fuga de gas en un complejo agroalimentario. Esta situación ha activado un amplio dispositivo de emergencia, en el que las autoridades locales han recomendado a los vecinos extremar las precauciones y mantenerse alejados del lugar mientras los equipos de seguridad trabajan para controlar la situación.

La fuga de gas ha sido detectada rápidamente por los responsables del complejo y comunicada al Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, que procedió a activar el sistema ES‑Alert, un mecanismo oficial de aviso a la ciudadanía en caso de emergencias que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas. A través de este sistema, miles de vecinos recibieron un mensaje con instrucciones precisas sobre cómo actuar ante la situación.

Entre las recomendaciones se incluían alejarse de la zona afectada (aproximadamente 1.000 metros a la redonda), cerrar puertas y ventanas y evitar circular por las inmediaciones del complejo agroalimentario.

En el lugar han actuado de inmediato los bomberos de la Diputación de Salamanca, junto con la Guardia Civil, coordinando las labores de seguridad y evaluando la extensión de la fuga. La delegación territorial de la Junta de Castilla y León también ha activado el Plan de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) en situación 2, un nivel de emergencia que permite movilizar recursos adicionales y garantizar la seguridad de la población en casos de riesgo relevante.

Hasta el momento, no se han registrado heridos ni personas atrapadas, y la situación se mantiene bajo control, aunque los equipos de emergencia continúan trabajando para sellar la fuga y prevenir cualquier accidente. Las autoridades reiteran a los vecinos que siguen vigentes las medidas de precaución, recordando la importancia de mantenerse alejados de la zona afectada y cumplir con las instrucciones de Protección Civil.

El gas, aunque normalmente no tóxico, es altamente inflamable y puede formar mezclas explosivas si se acumula en espacios cerrados o concentraciones elevadas. Por ello, la rápida activación de protocolos de seguridad y la alerta a la población son fundamentales para prevenir posibles accidentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos.