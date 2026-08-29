La AEMET avisa de un cambio radical en Canarias y confirma: no estamos preparados para lo que llega a partir de hoy

Llega un cambio radical en Canarias y confirma que no estamos preparados para lo que llega hoy, la AEMET avisa de lo que puede pasar. En esta parte del país cuando todo el mundo está pendiente de unos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Nos hemos acostumbrado a unas temperaturas que son especialmente peligrosas.

Lo que tenemos por delante, es una novedad que puede cambiar por completo con una novedad plena que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de actividad. Esta vuelta a la rutina que puede convertirse en un problema para muchos. Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente tendremos que estar pendientes de un cambio esencial. Un cambio radical que llega a las Canarias y puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

No estamos preparados para lo que llega a partir de hoy

A partir de hoy llega un importante cambio que puede acabar dando una serie de detalles que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos marcarán muy de cerca. Este tipo de detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Esta situación que nos afectará de lleno y sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará de cerca. La llegada de un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Un giro radical que puede acabar siendo clave.

El fin de este mes de agosto puede acabar siendo el primer paso en estas jornadas en las que realmente tocará empezar a ver llegar estos días lo que nos estará esperando. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Es hora de saber qué puede pasar en breve, de la mano de unos expertos que no traen buenas noticias. Si en la península estamos pendientes de un termómetro que no deja de subir lo que puede pasar en estas próximas jornadas es algo para lo que no estamos preparados.

Avisa la AEMET de un cambio radical en Canarias y confirma

Llega un cambio radical en Canarias y confirma lo que nadie esperaba. La previsión del tiempo parece que no trae buenas noticias, sino todo lo contrario. Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que las temperaturas no son lo más importantes.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso en general con intervalos durante las horas nocturnas en Lanzarote y Fuerteventura. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales al nordeste de La Palma. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso en medianías, moderado en zonas altas, y sin cambios en costas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, con alguna racha ocasionalmente muy fuerte en el caso de Gran Canaria. Brisas en el suroeste de las islas montañosas».

Las alertas estarán activadas: «Probables rachas localmente muy fuertes en vertientes sudeste y oeste de Gran Canaria durante la madrugada y la tarde».

La previsión del tiempo para el resto del país cambiará por completo: «Se prevé que se mantenga una situación marcada por las altas presiones en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia y Asturias el paso de un frente hará que predominen los nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles y dispersas que a lo largo del día, según avance el frente, acabarán extendiéndose a otras zonas del Cantábrico y alto Ebro. Asimismo también dejará intervalos nubosos en otras zonas del cuadrante noroeste y centro norte peninsular. Nubosidad baja matinal en puntos de Alborán y Estrecho tendiendo a despejar. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos en el norte de las islas con baja probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa en La Palma y poco nuboso o despejado en el resto. Probables bancos de niebla matinales en zonas del Cantábrico, Galicia y oeste de Castilla y León, con posibles brumas costeras y presencia de calima en el Estrecho y Alborán.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en los archipiélagos, aumentando de forma entre ligera y moderada en la mayor parte de la Península. Únicamente se prevén descensos en el Cantábrico para el caso de las máximas y en Menorca y oeste de Galicia para las mínimas. Se superarán los 35 grados en el Guadalquivir así como localmente en interiores del este peninsular, sin descartar Mallorca; con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en litorales mediterráneos y puntos del propio Guadalquivir».