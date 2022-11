Verificador de ofertas para el Black Friday: que no te engañen con los precios

El Black Friday 2022 puede ser un gran momento para hacerte con esos productos que durante el resto del año te parecen un poco caros y estos días tienen grandes descuentos que nos vienen muy bien, sobre todo de cara a las compras de Navidad. Hoy, viernes 25 de noviembre, las tiendas de España y medio mundo se vuelven locas y nos dejan grandes rebajas y chollos que son de lo más irresistibles.

Si bien, es cierto que muchas de las ofertas pueden ser un tanto engañosas según alerta la Organización de Consumidores y Usuarios. Explica la OCU que el pasado año fueron más los productos que subieron de precio que los que bajaron y advierten de que esta campaña puede ocurrir igual: «Si de verdad encuentras un chollo, aprovecha la ocasión, pero no te fíes».

Esto subraya la importancia de comparar precios entre tiendas y tener claro si el producto que vas a adquirir tuvo un precio más bajo en otros meses del año, pues son muchas las tiendas que inflan sus precios antes del Black Friday para que parezca que el descuento es increíble.

Pero si no has podido verificar el precio de un producto a lo largo de los últimos meses, existen varias plataformas que son verificadores de ofertas y que te ayudan con esta cuestión. Su funcionamiento es muy sencillo: tan sólo tienes que incluir la URL del producto que está en oferta y la web se encargará de decirte si el descuento es bueno o no, así como el histórico de precios de ese producto.