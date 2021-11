El Black Friday está a la vuelta de la esquina, la mayoría de las tiendas harán descuentos, pero hay una de nuestras favoritas que no los aplicará, Primark. Esta low cost no vive esta fiesta de las compras de la misma forma que el resto, se mantiene al margen de unas rebajas que afectan a casi todo tipo de productos. Un año más, el Black Friday pasará de largo por las tiendas de Primark y lo hará siguiendo una de sus tradiciones más arraigadas. Este es el motivo por el que Primark no tiene Black Friday.

Los motivos que hacen que Primark no tenga Black Friday

Primark no necesita hacer Black Friday. Este es el primer motivo que hace que no se aplique ningún tipo de descuentos este noviembre. Las tiendas recurren a este tipo de ofertas para eliminar el stock que se acumula, en el caso de Primark, no es necesario, por suerte, esta franquicia tiene unas ventas físicas extraordinarias. No le hace falta liquidar un stock que se vende solo, vayas a la hora que vayas la tienda siempre está llena y las colas son significativas en probadores y caja. Su sistema de stock 0 les funciona a las mil maravillas.

Los precios de Primark siempre son bajos. Uno de los motivos para comprar en el Black Friday son los precios más bajos. En una tienda como Primark en la que todo el año hay precios rebajados, no es necesario. Es decir, el segundo motivo estaría relacionado con la política de una empresa que produce todos sus productos a bajo coste. Es casi imposible encontrar prendas, complementos o ropa de hogar más barata que en Primark, ni en el Black Friday el resto de las tiendas consiguen superarlas.

Estas tiendas siempre están llenas. Sin necesidad de liquidar el stock y con unos precios muy bajos, las tiendas Primark siempre estarán llenas. Un viernes o un sábado cualquiera, encontraremos gente en sus pasillos, probadores o caja. Por lo tanto, no es necesario incentivar unas ventas que ya se producen de forma natural. La política de Primark es vender mucho solo físicamente, tampoco tiene tienda online.

Bajar al máximo los costes de sus productos y tiendas ha llevado el modelo de negocio de Primark hasta lo más alto. Es una de las franquicias que mejor ha superado la crisis del último año a pesar de no poder vender online y ver cómo sus tiendas físicas cerraban durante semanas en todo el mundo. Un año más, nos quedamos sin Black Friday de Primark, pero tampoco lo necesitamos, podemos comprar por precios bajos todo el año.