Este día empieza el Black Friday en Apple: los descuentos que habrá

Uno de los días más esperados para los fans de la tecnología ha llegado y es que quedan escasas semanas para el Black Friday. Muchos aprovechan esta sonada fecha para renovar sus dispositivos y aprovechar alguna oferta especial para no tener que gastar tanto. Apple ya está preparando sus descuentos para el gran día, pero esta empresa tiene una manera diferente de celebrar el Black Friday.

¿Cuándo empieza el Black Friday en Apple y qué descuentos habrá?

Todos esperamos la llegada del próximo Black Friday con ganas y Apple está en el punto de mira de muchos usuarios para aprovechar sus descuentos en los productos. Este año el Black Friday será el próximo viernes 25 de noviembre de 2022 y se espera que se acabe el lunes 28 de noviembre con motivo del Cyber Monday. El día oficial del Black Friday es el viernes, pero muchas empresas aprovechan para hacer incluso una semana de grandes descuentos, aprovechando el movimiento en internet.

Una de las marcas que más interés genera es sin duda Apple, si tenemos en cuenta que sus dispositivos, principalmente los iPhone y los iPad, suelen tener precios bastante elevados, por lo que la gente espera con ganas días como el Black Friday para poder comprarlos con descuento. Sin embargo, como norma general Apple no celebra el Black Friday o no lo hace de la misma manera que el resto de tiendas. No aplica descuentos directos en sus productos, pero sí que ofrece tarjetas regalos con un importe de hasta 200 euros por la compra de algunos de sus dispositivos.

Si quieres hacer alguna compra en Apple y te esperas al Black Friday, puede que ese dispositivo cuente con una targeta regalo. De esta manera, se consigue mayor interés en los usuarios durante este sonado día. Aún con ello, es importante saber que esta promoción de Apple no aplica a todos sus productos, solo a modelos seleccionados para la ocasión.

La cantidad que contendrá cada tarjeta dependerá de la compra asociada, cuando más elevada sea una compra, más sencillo será que la tarjeta tenga un descuento más grande, con un límite de 200 euros. Tendrás que estar atento a su página web durante el Black Friday para ver qué modelos entran en la promoción y determinar si estos te interesan.

Otras empresas como PCComponentes o Amazon, también tienen descuentos en sus productos y aprovechan la ocasión para bajar los precios y atraer nuevos clientes, no solo el mismo día del Black Friday, sino también los días posteriores. Además, estos rematan con el Cyber Moday, una modalidad similar pero más específica para la compra de productos digitales y tecnología a través de internet.

Cómo obtener descuentos para los productos de Apple

Las tarjetas regalo de Apple son de alguna manera la forma en que esta tienda celebra el Black Friday, pero existe otra opción para obtener descuentos reales en sus productos que no es otra que comprarte el iPhone que quieres por ejemplo, en otra tienda.

De este modo, si vas a El Corte Inglés, a Fnac o a MediaMarkt o entras en Amazon, que son algunas de las tiendas que venden productos Apple, puede que sí que encuentres descuentos especiales para el Black Friday, pudiendo conseguir tus descuentos favoritos