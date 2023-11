Consigue tu look perfecto para ir a la oficina por menos de 20 euros en el Black Friday de Valentina

El Black Friday es una de las mejores oportunidades para renovar tu armario y conseguir prendas de calidad a precios increíbles. Si quieres aprovechar esta ocasión para crear tu look perfecto para ir a la oficina, no te pierdas las ofertas de Valentina, una marca española que ofrece ropa de mujer con estilo, comodidad y personalidad. Toma nota entonces porque vas a poder conseguir tu look perfecto para ir a la oficina por menos de 20 euros en el Black Friday de Valentina.

Lo mejor del Black Friday de Valentina

En la tienda de Valentina encontrarás una gran variedad de productos para combinar y crear outfits que se adapten a tu gusto y a tu trabajo. Desde jerséis y abrigos, hasta vestidos y gabardinas, pasando por accesorios y complementos. Todo ello con descuentos increíbles que nos permiten comprar todo lo que te vamos a mostrar a continuación por menos de 20 euros.

En Valentina además encuentras no solo diseños que son tendencia, y con precios increíbles, sino que además las tallas son muy variadas, desde la 34 a la 48, así que si deseas renovar tu armario y no sabes qué ponerte para ir a la oficina, estas que ahora te presentamos son prendas de Valentina que arrasan en ventas. ¡No las dejes escapar!.

Jersey Ledian

Disponible en color teja, así como en camel y negro, este jersey es de punto gustoso y elástico, lo que lo hace muy cómodo y suave al tacto. Su diseño con mangas murciélago, puño al final del todo de la manga, cuello redondo y botones decorativos al tono del tejido es lo que lo hacen especial, sin mencionar lo suavecito que es. Es un imprescindible esta temporada, ya que combina con todo y te abriga lo suficiente. Su precio es de 25,99 euros pero ha sido rebajado ahora a 15,99 euros.

Jersey Wiler

Si te gustan los jerséis de cuello vuelto que son ahora tendencia, este modelo te va a encantar. Disponible en gris, beige y negro, es un jersey que combina con todo. Es muy elegante con una falda por ejemplo, o más «comfy» si te lo pones con tejanos. El precio es de 22,99 euros pero ha sido rebajado a 13,79 euros.

Abrigo Corelo

Si buscas un abrigo para este invierno, el modelo Corelo es ideal. Es de color gris pero lo tienes también en marrón. Tiene un estilo neopreno con doble faz de modo que es resistente y ligero. Además, sigue la tendencia del corte oversize. Cuenta con cremallera, bolsillos tipo plastrón y cinta en la capucha. Su precio es de 42,99 euros, pero con el Black Friday se queda en 20 euros.

Abrigo Ovile

Esta es otra de las prendas de Valentina que marca tendencia y de hecho, se está agotando en muchas tallas así que no tardes en ir a por él. Es un abrigo de estampado de cuadros que se lleva mucho y además de paño. ¡Qué más se puede pedir!. Su precio es de 39,99 euros pero está rebajado ahora a 20 euros.

Gabardina Azalea

Una gabardina nunca pasa de moda y te permite «looks» increíbles. Este modelo de Valentina lo tienes en negro y en marrón y tiene un diseño fluido que es también tendencia. Con bolsillos y cinturón del mismo tejido, que te permite ajustarla a tu figura. No se arruga, ya que es de crepe. Su precio es de 35,99 euros, pero con el Black Friday se queda en 17 euros.

Vestido Mor

Este vestido es sin duda una de las prendas que más gusta del Black Friday de Valentina. Lo tienes en marrón y negro, o en verde y azul marino (foto de portada). Un vestido perfecto para llevar a la oficina con unas botas altas. Está hecho de un 70% Viscosa ,27% Poliéster y un 3% Elastán por lo que es resistente y además se ajusta perfectamente al cuerpo. Su precio es de 31,99 euros pero se ha rebajado ahora a 19,19 euros.

Vestido Huma

El vestido Huma destila elegancia y a la vez comodidad. Un diseño ideal para llevar incluso con unas deportivas. Tiene escote corazón con goma en los hombros para que se ajuste y puedas jugar a bajarlo estilo bardot. Hecho de crepe tiene además una pequeña rajita. Su precio es de 25,99 euros, pero con el Black Friday se queda en 14 euros.

Vestido Drago

Y para acabar el vestido que nos gusta para un look de oficina, pero también para un look de fiesta esta Navidad. Un modelo de vestido midi y recto con estampado de cuadros elegante y sofisticado. Su precio es de 32,99 euros, pero con el Black Friday se queda en 19,79 euros.