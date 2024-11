5 portátiles rebajadísimos para dar el gran cambio en el Black Friday: no dejes pasar la oportunidad

El gran cambio en el Black Friday lo puedes dar de la mano de una herramienta de trabajo imprescindible como estos portátiles, podrás estudiar para un futuro mejor o trabajar en tu negocio o, simplemente disfrutar de todo lo que te ofrecen. Ahora es el momento de apostar por un tipo de herramienta que debe ser un buen básico para poder afrontar determinadas situaciones que acabarán marcando un antes y un después. Este tipo de portátiles son los que necesitamos para realizar el cambio.

Hoy en día si queremos seguir estudiando, salir de un bache enviando curriculums a todas las empresas o escribir el bestseller que nos dará una nueva vida, necesitamos invertir en el elemento fundamental para hacerlo, un buen portátil. En estos días de Black Friday nada mejor que invertir nuestro dinero en una herramienta como esta, de mano de los mejores y con unos descuentos que impresionan. Nos ahorramos varios cientos de euros y mañana mismo a primera hora podemos empezar a trabajar con un portátil que sin duda alguna será nuestra mejor herramienta para cambiar de vida por completo.

No dejes pasar la oportunidad

Estas ofertas pertenecen a una empresa nacional, PcComponentes, nada mejor que invertir dinero en este Black Friday en aquellas empresas que son españolas. Ganamos todo, no sólo en la proximidad de tener cerca de casa la tienda o el lugar en el que nos solucionarán los problemas, sino que estamos entregando nuestro dinero a aquellos que generan riqueza en nuestro país.

Tal y como nos explican desde la web de la propia marca: «Desde su nacimiento en 2005 en Alhama de Murcia (Murcia), donde conserva su sede, PcComponentes ha experimentado un importante crecimiento que le ha permitido convertirse en el gran referente español del comercio electrónico de tecnología. Así, durante el último año, PcComponentes ha realizado más de 2,6 millones de envíos de sus ‘cajas de la felicidad’, acercando a los consumidores su tecnología favorita».

Con un envío en 24 horas, mañana mismo tenemos en casa uno de estos 5 portátiles con unos descuentos que te harán aprovechar al máximo el Black Friday.

Estos son los 5 portátiles rebajadísimos este Black Friday

Dell Vostro 3520 Intel Core i5-1235U/8GB/512GB SSD/15.6″ es una de las ofertas que no debemos dejar pasar. Una marca de confianza, un buen procesador para las tareas del día a día y un precio que sorprende. Costaba casi 700 euros y será nuestro por 479 euros, se puede pagar en cómodos plazos de poco más de 16 euros al mes. Es una buena opción para hacer ese cambio que deseamos poner en práctica sin agobios.

Samsung Galaxy Book3 360 Intel Evo Core i5-1340P/16GB/512GB SSD/13.3″ Táctil es el portátil ideal para cualquier estudiante. Ligero y potente, podemos hacer los trabajos de clase desde el tren de camino a casa o en un rincón de una biblioteca aprovechando la calefacción y el wifi en invierno. De los 1500 euros que costaba, vamos a pagar este Black Friday sólo 869, es una de las ofertas que más se está vendiendo.

Lenovo LOQ 15IRH8 Intel Core i5-13420H/16GB/512GB SSD/RTX 4050/15.6″ es el ordenador que querrá cualquier amante de los juegos. Tiene unas buenas calidades y es fácil de transportar a cualquier parte. Una buena opción que no podemos dejar escapar y que seguramente se puede convertir en ese regalo que queremos hacer a algún familiar amante de este tipo de juegos que requieren un portátil específico. En este caso estamos ante un tipo de ordenador por el que pagaremos sólo 749 euros de los casi 1200 euros que costaba. Sin duda alguna un buen descuento que no podemos dejar escapar.

Alurin Go Start N24 Intel Celeron N4020/8GB/256GB SSD/15.6″ es el portátil bueno, bonito y baratísimo que no puedes dejar en esta web. Son sólo 199 euros, los que te separan de una buena herramienta de trabajo para empezar a hacer todo tipo de tareas. Desde escribir el curriculum a realizar una tesis doctoral o volver a estudiar, el cambio que quieras está en este portátil de bajo coste y buenas prestaciones.

Portátil ASUS Chromebook Plus CX3402CBA-MW0345 Intel Core i3-1215U/8GB/256GB UFS 2.1/14″ Táctil es el portátil para tener en casa y usar toda la familia. Desde los más pequeños hasta los mayores, un buen Chromebook para mirar series, películas o descargarse cualquier sueños que tengamos en él. El diseño de este portátil es muy atractivo, en un precioso color blanco ideal para lucirse o que no se vean las huellas de los dedos de los más pequeños. Pagaremos solo 399 de los 549 euros que costaba. Es, sin duda alguna, una buena opción que no podemos perdernos, en especial en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.