Si la vuelta al cole de tus hijos es un drama, estos 5 consejos pueden ayudarte

La vuelta al cole está cerca y seguro que ya estaréis comprando los libros y material escolar que dentro de poco, tus hijos van a necesitar para volver a las clases. Como cada año, los niños sentirán nervios pero también es posible que se sientan con ganas por el reencuentro con sus amigos. Puede que lo de madrugar y tener que ir a clase a diario no les motive mucho hasta que no cojan de nuevo el ritmo pero en breve se acostumbrarán y volverá la rutina. Pero ¿y los padres? Tal vez a ti también te esté costando la vuelta al cole por todo lo que implica, de modo que nada como seguir los 5 consejos que resultan eficaces para todos y que además llegan de mano de voces expertas.

Uno de los consejos que todo profesional o experto aconseja, es que tanto padres como niños aprovechen los últimos días de vacaciones para retomar rutinas como por ejemplo acostarse a horas más adecuadas y/o regulares, de manera que ese primer día de la vuelta al cole no se convierta en niños dormidos que no quieren salir de la cama. Todo se puede lograr si se programa con tiempo, y en el caso de volver a la rutina que arranca en septiembre tan sólo es cuestión de organizarse bien y de ser positivo. Transmitiendo eso, los niños se sentirán más animados, y con esta actitud, los padres y madres no se sentirán tan sobrepasados por una cuestión que como decimos en pocos días estará más que superada. Conozcamos a continuación, 5 consejos para la vuelta al cole cuando ésta es un drama.

5 consejos para la vuelta al cole de tus hijos

Si deseas que tus hijos tengan una experiencia sin nada de estrés cuando vuelven al cole y además tampoco quieres agobios o estar preocupado una vez dejas a los niños en la escuela y tienes que ir a trabajar, nada como estos cinco consejos que ayudarán a que esa vuelta a la rutina sea menos dramática.

Seamos el mejor ejemplo

Un primer consejo que a nosotros nos irá bien porque nos dará ánimo, y a nuestros hijos también porque les motivará y les servirá para no preocuparse tanto es que seamos su ejemplo. De hecho, gran parte de la crianza de los niños puede basarse en darles ejemplo o de hecho, ser un buen ejemplo para ellos. En el caso de la vuelta al cole, podemos aprovechar nuestra vuelta al trabajo para comenzar a preparar todo lo que solemos necesitar para trabajar y motivarles a ellos para que hagan lo mismo. Ayudarles a organizar el material escolar, ir juntos a comprar la mochila, los libros, etc…

¿Y el primero día de escuela?, el doctor Héctor Boix, jefe del servicio de Pediatría del Hospital Universitari Dexeus, explica de hecho tal y como señala El Español, que es «fundamental que los padres muestren alegría y entusiasmo en el primer día de escuela. Este comportamiento positivo puede influir en la actitud de los niños hacia el regreso a clases».

Deja que el niño muestre sus preocupaciones

No tomar en serio los nervios de los niños, especialmente cuando llega por fin el primer día de clase, puede hacer que se estresen más y que les cueste mucho más encarar el regreso a la rutina. Una pequeña charla en días previos y también horas antes, puede hacer que el niño se sienta arropado y se tranquilice. Puedes decirle que es normal sentirse nervioso pero que ya verá como en apenas unos minutos nada más volver, esos nervios habrán desaparecido. Y en el caso de que sea muy pequeño y tenga miedo porque vayas a dejarlo en la escuela, asegúrale que a la salida vas a estar (o el familiar que vaya a buscarle) para regresar a casa.

Vuelve a la rutina de forma amena y tranquila

La mayoría de escuelas comienzan las clases el 9 o 10 de septiembre, algunas antes, por lo que es el momento de no retrasar más la vuelta a la rutina en casa. Comienza a preparar los menús de la semana, haz que los niños comiencen a acostarse antes, que repasen si tienen hechas todas sus tareas de verano, o repasar todo lo que se necesita para volver al cole. Eso sí, todo ello con una actitud positiva.

Procura un buen patrón de sueño

Sabemos que el verano es la época en la que los niños pueden acostarse más tarde ya que no ha preocupación por los madrugones al día siguiente. Sin embargo, es importante que comiences ya con los horarios de antes de las vacaciones. De este modo, los niños pueden acostumbrarse con días de margen. Además procura evitar las cenas pesadas, que al menos haya pasado hora y media desde que cenaron antes de acostarse y que duerman como mínimo 8 horas.

Procura una buena alimentación

Puede que siempre se aconseje pero pocas veces le hacemos caso. La alimentación ayuda, y mucho en la actitud y ánimo de los niños. No les llenes de procesados y de productos envasados en el desayuno o en lo que les metes en la mochila para desayunar en la escuela. Es mejor opción elegir un desayuno en el que participe la familia en el que no falten cereales, galletas caseras por ejemplo, tostadas y fruta o zumos.Y para la mochila, puedes hacerles un bocadillo o también, si les gusta, que lleven una pieza de fruta o un buen puñado de frutos secos.