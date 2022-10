Ropa premamá otoño/invierno: 5 prendas imprescindibles

El embarazo representa un momento muy importante en la vida de una mujer, pero también un cambio constante para su cuerpo . A medida que pasa el tiempo, las formas y los tamaños cambian. La necesidad de ampliar el armario con ropa premamá que sea cómoda, ponible y, sobre todo, hermosa, es cada vez más apremiante. De hecho, no deberías renunciar a tus propios gustos. No esperes, por tanto, a que la ropa ya no te quede bien, sino que inmediatamente ponte a pensar cuáles son las prendas premamá imprescindibles a tener para lucir tus estilismos. Para ayudarte te mostramos ahora la ropa premamá otoño/invierno con 5 prendas imprescindibles

Ropa premamá otoño/invierno

Pero, ¿Cuáles son las prendas de ropa premamá imprescindibles de cara a la temporada de frío? El primer detalle a tener en cuenta es el ajuste. Elige prendas cómodas, con modelos que se adapten perfectamente a la barriga del bebé y tejidos ligeros y transpirables.

Los «must have» deben garantizar estilo , pero al mismo tiempo extrema versatilidad. Descubramos entonces cuáles son esas cinco prendas esenciales para que puedas acertar con tu ropa premamá.

Cárdigans abiertos y jerséis largos con cuello en V

Un excelente jersey de punto suave o un cárdigan largo abierto en el frente pueden ser excelentes piezas para agregar a tu guardarropa de invierno. Los cárdigans garantizan la comodidad adecuada y se pueden adaptar perfectamente a tops, camisetas de tirantes y camisetas con cuello de pico para alargar la silueta.

Lo mismo ocurre con los blazers o chaquetas. Se pueden llevar abiertos, encima de un top o de un vestido premamá.

Vaqueros y leggings

Los jeans son un must que no podemos dejar escapar tampoco. Los modelos de maternidad tienen una banda que ayuda a cubrir la barriga y mantener el calor. Para no renunciar a la feminidad, también puedes elegir entre los tipos pitillo , para calzarte unas botas de invierno. En el mercado, de hecho, los hay de todo tipo, desde skinny jeans hasta modelos de línea relajada, pasando por boyfriend fit .

Lo mismo ocurre con los leggings también . Perfectos para combinar con jerseys amplios , camisas o vestidos, para ir siempre muy cómoda en cualquier ocasión. Prefiere los térmicos, para afrontar el frío con tranquilidad.

Vestidos de maternidad de invierno

Los vestidos de maternidad para otoño/invierno están disponibles en muchos modelos. No tienes que renunciar a la feminidad para sentirte bella en cada ocasión. Tanto si tienes que asistir a una fiesta como a un aperitivo con amigas, puedes sentirte a gusto, con vestidos tubo , vestidos de lana suave o vestidos elásticos con faldas muy amplias.

Faldas

Si prefiere usar faldas para ocasiones nocturnas o para el trabajo de oficina, hay muchas posibilidades para las mujeres embarazadas. Los modelos con cintura elástica , con tutú o con aberturas laterales pueden ser la elección perfecta. Tampoco te olvides del tartán, un clásico que te hará vivir un invierno absolutamente glamuroso y sofisticado.

Abrigos de maternidad

Hay un montón de abrigos y chaquetas de maternidad. Muchos modelos existentes en el mercado, de hecho, tienen un inserto de cremallera extraíble que le permite dar espacio a la barriga embarazada y puede ser útil para actuar como una banda de bolsa para el bebé durante los primeros meses.