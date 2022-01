Cuando se tienen hijos, y especialmente todavía son bebés, solemos comprar ropa en cantidad para tener suficientes cambios disponibles, prestando prestar menos atención a la marca y la calidad, de modo que cuando llegan periodos como el de ahora de rebajas de invierno se suele aumentar esa compra «compulsiva», cuando tal vez en realidad, tan solo sea cuestión de saber qué debemos comprar antes de vernos con prendas que ni tan siquiera van a llegar a usar. Veamos ahora qué comprar en las rebajas de invierno para niños.

Qué comprar en las rebajas de invierno para niños

A veces es difícil determinar qué falta en el armario de los niños o proyectar hacia el futuro e imaginar qué podría ser útil y conveniente para la próxima temporada de invierno o verano. Por ello, queremos daros buenos consejos ya probados, ¡que van más allá de las recomendaciones habituales destinadas a no dejarse engañar durante las rebajas !

Estos consejos, por supuesto, se aplican tanto si decides comprar en línea como si va de compras.

Ropa de bebé para media temporada

Muchas de las prendas a la venta durante las rebajas de invierno , no siempre sirven solo durante la temporada de frío, sino que también son buenas durante el otoño o la primavera .

¿Algunos ejemplos? Sudaderas, camisetas de manga larga , chaquetas ligeras , jeans, pantalones, vestidos de manga larga, camisas de manga larga en algodón o jerséis finos.

Todas ellas son prendas que los niños y niñas usan a diario y que, en realidad, salvo el verano, siempre van durante las otras tres temporadas, especialmente la de otoño-invierno, de modo que aprovechemos estas rebajas para hacernos con prendas como las mencionadas.

Compras para el próximo año

Si el armario de nuestro hijo ya está completo pero todavía queremos aprovecha las rebajas de invierno, podemos empezar a pensar en lo que podría ser útil para el próximo año pero, por supuesto, hay que tener en cuenta el crecimiento del niño . Los niños comienzan a ajustarse a los estándares de crecimiento, que luego corresponden a tallas de ropa, a partir de los 18 meses .

Tomemos un ejemplo práctico. Para un bebé de 18 meses , para el próximo invierno será necesario comprar ropa de 3 años ; si tiene 2 años tendrás que ir en busca de tallas de 4 años. Este es un esquema más o menos estándar pero está claro que será necesario tener en cuenta las tasas de crecimiento individual de cada niño.

Considera también el cajón de la ropa interior : una de las pocas prendas que no tiene estación. Especialmente calcetines, calzoncillos, bragas y camisetas sin mangas. Para los pijamas, ten en cuenta la talla como si estuviera comprando una prenda de vestir.

Comprar artículos para una ceremonia en oferta

Si ya sabes que el año que viene tendrás una boda o ceremonia importante, puedes aprovechar para comprar una prenda ceremonial en oferta .

Abunda un poco con el tamaño (pero no exageres) teniendo en cuenta que si es un poco grande siempre puedes recurrir a los ajustes que haga una costurera.

Madres primerizas

Para las madres primerizas que aún no saben adaptarse bien al tamaño de los recién nacidos, el consejo es hacer algunas adiciones. Toma la edad real del niño en el momento en que usará la prenda y … compra la siguiente talla. Ejemplo: si el bebé tiene 3 meses en el momento de comprar en las rebajas y querer que le sirva más adelante, opta por prendas de 6 meses. No, no será grande.