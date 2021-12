La picazón íntima en el embarazo es un fenómeno tan extendido que ahora se considera uno de los problemas clásicos del embarazo. Suele ocurrir en el primer o último trimestre de modo que os hablamos ahora de porqué se produce y cómo se debe tratar.

Picazón íntima en el embarazo: qué, cómo, cuándo y por qué

La picazón íntima se refiere a una sensación de hormigueo e irritación en los genitales externos (por lo tanto, en la vulva) y en la vagina. La picazón puede ser extremadamente molesta e incluso dolorosa. Afecta como decimos a la vagina así como al el conducto músculo-membranoso que conecta el cuello uterino con los genitales externos de la mujer, que se denominan colectivamente vulva. Por lo tanto, la vulva incluye labios grandes y pequeños, clítoris, meato urinario y vestíbulo .

El prurito íntimo suele ser un trastorno que puede tener varias causas, incluidas las psicológicas. El prurito íntimo consiste en síntomas característicos de diversas enfermedades de transmisión sexual o infecciones vaginales, aunque también puede ocurrir en el embarazo debido a las causas que a continuación, os relatamos.

Causas

Por lo general, la picazón íntima en el embarazo puede tener varias causas, como se mencionó. Entre las que están:

Hongos infecciosos: por ejemplo Candida albicans , una enfermedad fúngica que se acompaña de flujo vaginal blanquecino y espeso o también Tricomoniasis, con pérdidas vaginales que son espumosas, de color amarillo verdoso, generalmente asociadas al olor.

por ejemplo , una enfermedad fúngica que se acompaña de flujo vaginal blanquecino y espeso o también Tricomoniasis, con pérdidas vaginales que son espumosas, de color amarillo verdoso, generalmente asociadas al olor. Orígenes patológicos : por ejemplo, diabetes, las alteraciones nutricionales pueden provocar craurosis.

: por ejemplo, diabetes, las alteraciones nutricionales pueden provocar craurosis. Vaginitis bacteriana , también asociada con secreción y ardor grisáceo maloliente.

, también asociada con secreción y ardor grisáceo maloliente. Herpes genital: Específicamente debido al virus Herpes Simplex tipo 2 y acompañado de inflamación, hormigueo, ardor y dolor al orinar .

Específicamente debido al virus Herpes Simplex tipo 2 y acompañado de inflamación, hormigueo, ardor y dolor al orinar . Cistitis : puede ser asintomática, por lo que siempre se deben realizar controles periódicos de orina. En algunos casos también puede manifestarse con malestar general, dolor en el pubis y bajo el abdomen, dolor durante las relaciones sexuales, ardor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia. En algunos casos, la orina es oscura y maloliente.

: puede ser asintomática, por lo que siempre se deben realizar controles periódicos de orina. En algunos casos también puede manifestarse con malestar general, dolor en el pubis y bajo el abdomen, dolor durante las relaciones sexuales, ardor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia. En algunos casos, la orina es oscura y maloliente. Cambios hormonales : durante el embarazo obviamente hay alteraciones hormonales. Estos pueden causar una fuerte variación en el microambiente vaginal y pueden desencadenar una sensación de picazón externa muy molesta.

: durante el embarazo obviamente hay alteraciones hormonales. Estos pueden causar una fuerte variación en el microambiente vaginal y pueden desencadenar una sensación de picazón externa muy molesta. Hipersensibilidad : las mujeres embarazadas son mucho más sensibles incluso a nivel cutáneo, por lo que es posible que durante la gestación se produzca una sensibilidad alérgica a determinadas prendas, detergentes y medicamentos. La ropa ajustada, los jabones fuertes y los productos utilizados para lavar la ropa interior de la futura madre pueden causar problemas.

: las mujeres embarazadas son mucho más sensibles incluso a nivel cutáneo, por lo que es posible que durante la gestación se produzca una sensibilidad alérgica a determinadas prendas, detergentes y medicamentos. La ropa ajustada, los jabones fuertes y los productos utilizados para lavar la ropa interior de la futura madre pueden causar problemas. Incluso el estrés y el sistema inmunológico débil pueden hacer que las causas simples de picazón de los grandes problemas sean muy molestas.

Prevención de la picazón íntima en el embarazo

Para prevenir la picazón íntima en mujeres embarazadas, lo primero que debe hacer es cuidar adecuadamente tus partes íntimas y la flora bacteriana vaginal. Para hacer esto y prevenir la picazón íntima en el embarazo debes hacer lo siguiente:

Lava y limpia tus partes íntimas correctamente , utilizando productos delicados y en los intervalos adecuados. Una higiene personal demasiado obsesiva solo puede debilitar la flora bacteriana, de hecho, por eso es bueno utilizar un producto con un pH fisiológico (4 o 5), limitando los desodorantes íntimos y los lavados internos.

, utilizando productos delicados y en los intervalos adecuados. Una higiene personal demasiado obsesiva solo puede debilitar la flora bacteriana, de hecho, por eso es bueno utilizar un producto con un pH fisiológico (4 o 5), limitando los desodorantes íntimos y los lavados internos. Utiliza productos naturales tanto como sea posible : es bueno usar ropa interior de algodón que deja más transpiración que las fibras sintéticas.

: es bueno usar ropa interior de algodón que deja más transpiración que las fibras sintéticas. Utiliza papel higiénico sin perfume y sin color.

Buenos hábitos : lavarse las partes íntimas y secarse después de orinar siempre en el sentido de adelante hacia atrás, para limitar al máximo la posibilidad de transferencias y moléculas fecales. Siempre lávate las manos primero para evitar la contaminación bacteriana. Quitarse la ropa interior mientras descansas puede ayudar mucho.

: lavarse las partes íntimas y secarse después de orinar siempre en el sentido de adelante hacia atrás, para limitar al máximo la posibilidad de transferencias y moléculas fecales. Siempre lávate las manos primero para evitar la contaminación bacteriana. Quitarse la ropa interior mientras descansas puede ayudar mucho. Usa ropa cómoda , evitando jeans y pantalones demasiado ajustados. Esto es para evitar estresar el área y limitar la humedad y el calor, condiciones preferidas para el desarrollo de microorganismos dañinos. El frotamiento continuo puede causar irritación local y picazón.

, evitando jeans y pantalones demasiado ajustados. Esto es para evitar estresar el área y limitar la humedad y el calor, condiciones preferidas para el desarrollo de microorganismos dañinos. El frotamiento continuo puede causar irritación local y picazón. Si sospechas que tiene una infección vaginal, es bueno usar preservativos con tu pareja durante las relaciones sexuales para evitar la contaminación continua entre ellos. Si la picazón es severa, lo mejor sería optar por el descanso sexual hasta que se realice un diagnóstico médico. Si se diagnostica un problema, siempre sería mejor que la pareja siguiera también la terapia prescrita, incluso si aparentemente no tiene síntomas. En algunos casos en humanos algunas patologías son asintomáticas.

para evitar la contaminación continua entre ellos. Si la picazón es severa, lo mejor sería optar por el descanso sexual hasta que se realice un diagnóstico médico. Si se diagnostica un problema, siempre sería mejor que la pareja siguiera también la terapia prescrita, incluso si aparentemente no tiene síntomas. En algunos casos en humanos algunas patologías son asintomáticas. Cumple con una dieta sana y equilibrada haciendo ejercicio para mejorar la respuesta inmunológica del cuerpo.

Diagnóstico

Cualquier infección íntima puede ser problemática para el feto, ya que podría subir por el canal del útero, por lo que es bueno contactar al ginecólogo de inmediato. Una visita rápida puede ayudar a identificar la causa del disturbio temprano y resolver la situación.

El picor íntimo en el embarazo no es una patología , sino un síntoma de otra cosa, para ello es necesario realizar las pruebas adecuadas y aplicar la mejor terapia para el feto. El diagnóstico se realiza con un análisis cuidadoso de los síntomas y signos clínicos. Si es necesario, el ginecólogo realizará un antibiograma y una búsqueda del virus, con también un posible examen histológico.

Cura

Lo primero que se debe hacer ante la presencia de picor íntimo en el embarazo es no rascar las zonas afectadas, para ello es necesario utilizar productos que alivien las molestias, siguiendo las indicaciones de prevención. Cuando se produce un picor íntimo durante el embarazo, ante todo es necesario evitar que aumente la inflamación tomando alimentos picantes, demasiado salados o demasiado dulces, en concreto: carnes rojas, azúcares refinados, levaduras y productos lácteos. Se aconseja a la mujer que tome fermentos lácticos, durante 7 días cada dos meses. Las enzimas calman la inflamación actuando sobre la flora bacteriana intestinal y fortaleciendo las defensas del sistema inmunológico, contribuyendo así a la eliminación de desechos metabólicos.

Si hay una infección en curso, en el caso de una mujer embarazada, se recomienda administrar medicamentos tópicos en lugar de por vía oral. En cualquier caso, el médico dará indicaciones sobre el tipo de fármaco y la dosis en función del tiempo de gestación y del caso individual.

Remedios naturales

Para combatir el picor íntimo de forma natural puedes hacer lavados con almidón de arroz, menta natural, bicarbonato de sodio, sal, vinagre. En la zona se puede aplicar crema o aceites naturales a base de árbol de té, caléndula, aloe vera y avena. Estas sustancias pueden aliviar el picor y el ardor desde las primeras aplicaciones.

Se recomienda tomar infusiones de malva, con poderes antiinflamatorios, infusiones de hierba, después de las comidas, y tintura madre de solidago, un antibacteriano para tomar antes de las comidas.

¿La picazón vaginal puede causar problemas al bebé?

En sí misma, la respuesta es no, porque la picazón es un síntoma. Las infecciones en principio no afectarán el desarrollo del niño, si nace cuando la enfermedad está presente, sin embargo, podría desarrollar candidiasis. Este se caracteriza por placas blancas en la boca y en el paladar. Sin embargo, no es nada grave y se trata de forma sencilla.