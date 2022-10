¿Sabías que los niños curiosos se convierten en los mejores estudiantes? Los bebés nacen con cerebros increíbles, tanto que cuando vienen al mundo sus cerebros ya están repletos de 100 mil millones de neuronas y tienen un cuarto del tamaño de un adulto promedio. Con todos los hechos que apuntan a cuán extraordinarios son los cerebros de los niños, no sorprende que los investigadores y los médicos los comparen constantemente con una esponja. Absorben constantemente y sin esfuerzo toda la información que les rodea, simplemente siendo curiosos y observando el entorno que les rodea.

Jasmin Perez, autora principal del estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, tenía su propia curiosidad: ¿Qué tan curiosos son los niños antes de comenzar a hablar? ¿Se volverán aún más curiosos con la edad? Pérez y su socia Lisa Feigenson, codirectora del Laboratorio de Desarrollo Infantil de la Universidad Johns Hopkins, comenzaron el primer estudio longitudinal de este tipo sobre 65 niños y su curiosidad.

El primer conjunto de experimentos se realizó a intervalos de seis meses . La primera serie se realizó cuando los bebés tenían 11 meses y la segunda a los 17 meses. Los investigadores observaron un resultado esperado y sorprendente. Cuando los niños estaban expuestos a objetos que se comportaban de forma desconocida, descubrieron que los pequeños pasaban más tiempo explorando, aprendiendo y realizando sus propias pruebas para averiguar más sobre objetos particulares, como si fueran pequeños científicos.

Los mejores juguetes para niños que fomentan la curiosidad

Si quieres animar a tu hijo a convertirse en un aprendiz superior, intente darle más oportunidades para explorar su curiosidad. Aquí hay algunos juguetes que pueden despertar el interés de su niño curioso.