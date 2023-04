Infertilidad femenina: factores en el estilo de vida que pueden afectar

La infertilidad femenina es una afección común en la que la capacidad de quedar embarazada y dar a luz a un bebé se ve afectada o limitada de alguna manera. Es algo claramente afectado por la edad, pero otros factores médicos, así como costumbres que tienen que ver con el estilo de vida, también pueden ser responsables. Descubramos entonces a continuación, los factores de estilo de vida que pueden afectar a tus posibilidades de quedarte embarazada.

Infertilidad femenina y factores que afectan

Teniendo en cuenta que el primer factor tiene que ver no con el estilo de vida y sí con la edad, cabe recordar que la fertilidad de una mujer generalmente comienza a disminuir a partir de los 30 años. Sin embargo, además del envejecimiento, que no se puede controlar, están esos otros factores de estilo de vida que se pueden repasar para asegurarse de que no corres el riesgo de infertilidad.

Tener sobrepeso o bajo peso

El peso de una mujer puede afectar sus posibilidades de quedar embarazada. Debes estar en tu peso ideal, de acuerdo con tu edad y estatura. Tener bajo peso o sobrepeso puede afectar negativamente tu fertilidad.

Tener sobrepeso (índice de masa corporal de 30 o más) también está relacionado con una mayor probabilidad de aborto espontáneo y complicaciones durante el embarazo y el parto.

Por otro lado, la insuficiencia ponderal se ha relacionado con la disfunción ovárica y la infertilidad. El riesgo aumenta en mujeres con un IMC inferior a 17. Un análisis de 78 estudios que incluyó a más de un millón de mujeres encontró que las mujeres con bajo peso tenían un mayor riesgo de parto prematuro.

Demasiado o falta de ejercicio

Para las mujeres obesas, la actividad física tiene un efecto protector sobre la fertilidad cuando se combina con la pérdida de peso. Sin embargo, el ejercicio excesivo puede provocar problemas de fertilidad en las mujeres. Perder demasiada grasa corporal por el ejercicio excesivo puede afectar la ovulación y la menstruación. Demasiada actividad física vigorosa reduce la producción de la hormona progesterona.

Fumar o consumir drogas

Es bien sabido que fumar cigarrillos y consumir drogas recreativas tiene un impacto negativo en las posibilidades de concebir de una mujer. Fumar regularmente disminuye la función ovárica y reduce la reserva ovárica al agotar los óvulos prematuramente. Las drogas recreativas pueden incluso causar mortinatos. Lo mismo se aplica a la fertilidad masculina, ya que fumar y tomar drogas puede reducir la calidad del esperma.

Consumo excesivo de alcohol

Las mujeres que beben grandes cantidades de alcohol tienen una mayor probabilidad de experimentar infertilidad que aquellas que beben en menor cantidad. El consumo excesivo de alcohol puede conducir a trastornos de la ovulación. Si está tratando de concebir, evita beber alcohol por completo. Se recomienda la abstinencia en la concepción y durante el embarazo para un feto sano.

El estrés y el bienestar mental

El estrés también puede influir en la fertilidad femenina. La investigación encontró que las mujeres que tenían un trabajo y trabajaban más de 32 horas a la semana experimentaron más tiempo para concebir, en comparación con las mujeres que trabajaban menos (16 a 32) horas a la semana. Otra investigación encontró que el trastorno de ansiedad o depresión afecta al 30% de las mujeres que asistieron a clínicas de infertilidad, pero también puede ser posible en parte debido al diagnóstico y tratamientos de infertilidad.