El error que nunca debes cometer si tu bebé se atraganta según un experto

En los primeros años de vida de un niño, la curiosidad innata lleva a explorar el mundo que les rodea de manera intensa. Esta exploración incluye llevarse objetos a la boca, lo cual, aunque es parte natural del aprendizaje y desarrollo, también supone riesgos significativos. Uno de estos riesgos es el atragantamiento, un momento de pánico para cualquier padre o madre. Saber cómo actuar correctamente en estos casos puede ser la diferencia entre una rápida solución y una situación potencialmente peligrosa. La respuesta inmediata y adecuada es crucial, pero existe un error común que muchos cometen en su afán de ayudar, empeorando inadvertidamente la situación.

¿Sabrías qué hacer si tu hijo tuviera dificultades para respirar porque se atraganta? Aunque nuestra primera reacción pueda ser intentar remover el objeto causante con nuestras manos, esto podría no ser lo adecuado. Un video detalla el procedimiento correcto y, lo que es más importante, enfatiza qué es lo que hay que evitar a toda costa durante estos momentos críticos. La información correcta y la calma son nuestras mayores aliadas.

El error que no debes cometer si tu bebé se atraganta

Es instintivo querer actuar rápidamente cuando vemos a un niño en apuros, especialmente si está atragantado. Sin embargo, debemos evitar un error crucial: introducir nuestros dedos en la boca del niño para intentar extraer el objeto. Esta acción puede parecer lógica en un primer momento, pero es peligrosa. Al hacerlo, corremos el riesgo de empujar el objeto aún más hacia abajo en la garganta del niño, lo que puede empeorar significativamente la situación, llevando a una obstrucción completa de las vías respiratorias.

Así lo ha explicado la cuenta de TikTok @familyfirstaid en la que además se han dado las claves o pasos para que puedes realizar el procedimiento correcto para extraer al bebé aquello que está haciendo que se atragante.

El procedimiento correcto que debemos seguir

El experto explica en su vídeo que ante un caso de atragantamiento, es vital mantener la calma y seguir un procedimiento específico diseñado para ayudar de manera segura y efectiva. Estos son los pasos a seguir:

Posición inicial: Coloca al bebé boca abajo, asegurándote de que su cabeza esté más baja que el resto del cuerpo. Esta posición ayuda a que la gravedad juegue a favor durante el procedimiento. Como vemos en el vídeo, podemos ponernos en el suelo con las piernas dobladas y apoyar al bebé en una de nuestras piernas.

Coloca al bebé boca abajo, asegurándote de que su cabeza esté más baja que el resto del cuerpo. Esta posición ayuda a que la gravedad juegue a favor durante el procedimiento. Como vemos en el vídeo, podemos ponernos en el suelo con las piernas dobladas y apoyar al bebé en una de nuestras piernas. Golpes en la espalda : Utiliza la palma de tu mano para dar golpes firmes y seguros en la espalda del bebé, entre los omóplatos. Estos golpes deben ser hacia abajo, ayudando a desalojar el objeto. Después de cada golpe, verifica si el objeto ha sido expulsado antes de continuar. Como máximo solo se recomienda dar 5 golpes.

: Utiliza la palma de tu mano para dar golpes firmes y seguros en la espalda del bebé, entre los omóplatos. Estos golpes deben ser hacia abajo, ayudando a desalojar el objeto. Después de cada golpe, verifica si el objeto ha sido expulsado antes de continuar. Como máximo solo se recomienda dar 5 golpes. Compresiones torácicas: Si los golpes en la espalda no resultan efectivos, procede a realizar compresiones en el pecho. Coloca dos dedos en el centro del pecho del bebé, entre los pezones, y empuja hacia abajo con firmeza y precaución. Realiza hasta cinco compresiones.

Si los golpes en la espalda no resultan efectivos, procede a realizar compresiones en el pecho. Coloca dos dedos en el centro del pecho del bebé, entre los pezones, y empuja hacia abajo con firmeza y precaución. Realiza hasta cinco compresiones. Alternar entre golpes y compresiones: Si tras realizar tanto los golpes en la espalda como las compresiones en el pecho el objeto aún no se ha desprendido, continúa alternando entre ambos métodos, aplicando hasta cinco de cada uno por ciclo.

Si tras realizar tanto los golpes en la espalda como las compresiones en el pecho el objeto aún no se ha desprendido, continúa alternando entre ambos métodos, aplicando hasta cinco de cada uno por ciclo. En caso de pérdida de consciencia: Si el niño pierde el conocimiento durante el proceso, es imperativo comenzar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de inmediato y solicitar ayuda médica.

Señales de alivio y cuándo llamar a emergencias

La tos es una señal positiva, ya que indica que el niño está tratando de expulsar el objeto por sí mismo y aún puede respirar. Sin embargo, si la obstrucción no se resuelve después de intentar los golpes en la espalda y las compresiones en el pecho, es crucial llamar al 112 (o el número de emergencias correspondiente) de inmediato. Continúa intentando ayudar al niño hasta que llegue la asistencia médica.

Después del incidente

Incluso si el objeto ha sido expulsado y el niño parece estar bien, es importante buscar atención médica posteriormente. Puede haber restos del objeto o daños internos que no son visibles sin una evaluación adecuada. Un profesional de la salud puede asegurar que no haya lesiones en la garganta o en las vías respiratorias del niño, y confirmar que no quedan restos del objeto que causó el atragantamiento.

La prevención es, sin duda, la mejor estrategia cuando se trata de atragantamientos. Mantener objetos pequeños, alimentos duros o redondos fuera del alcance de los niños puede reducir significativamente el riesgo. Además, supervisar activamente a los niños mientras comen y enseñarles a masticar bien los alimentos antes de tragar puede prevenir muchos de estos incidentes. Sin embargo, en caso de que ocurran, estar preparado y saber cómo actuar es indispensable.

El conocimiento de las técnicas adecuadas de primeros auxilios para situaciones de atragantamiento puede salvar vidas. Considera la posibilidad de tomar un curso de primeros auxilios pediátricos y RCP si cuidas niños regularmente. Estos cursos están diseñados para enseñar a padres, cuidadores y cualquier persona interesada, las habilidades necesarias para responder efectivamente en situaciones de emergencia.