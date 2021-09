¿Es posible quedarse embarazada durante la lactancia? Aunque se suele pensar que durante la lactancia materna es imposible que la mujer vuelva a tener un embarazo, debido a que no se produce ovulación y la mujer no tiene ciclo menstrual, lo cierto es que sí que es posible.

Lactancia y embarazo: ¿Es posible quedarse embarazada durante la lactancia materna?

Si no está amamantando, puedes volver a quedarte embarazada tan pronto como tres semanas después de dar a luz. Sin embargo, una revisión de estudios en 2011 encontró que la mayoría de las mujeres no ovulaban hasta seis semanas después de dar a luz, esto es diferente si eliges amamantar. Si estás amamantando exclusivamente (es decir, alimentando a su bebé solo con leche materna), puede que no ovules hasta seis meses después del parto, pero no es algo fiable al 100%, de modo que la lactancia nunca debería ser interpretada como un método anticonceptivo.

Desafortunadamente, es difícil saber cuándo llegará la primera ovulación; es posible que no sepas que sucedió hasta que tengas tu primer período después del embarazo, momento en el cual ya has sido fértil. De modo que no será bueno arriesgarse si no quieres quedarte embarazada en un periodo de tiempo quizás demasiado corto desde que has dado a luz.

¿Ovulo durante la lactancia?

Como decimos, esmuy poco probable que ovules en las primeras semanas después de dar a luz, y si solo estás alimentando a tu bebé con leche materna, es probable que la ovulación se retrase aún más. Por supuesto, si no estás ovulando, no puedes quedarte embarazada. Sin embargo, dado que los signos de la ovulación son extremadamente sutiles, es probable que no pueda saber cuándo llegará y prepararte para ello.

Debes tener la oportunidad de recibir asesoramiento sobre anticonceptivos con su médico antes y después del nacimiento de tu bebé. Este es un buen momento para considerar tus opciones de control de la natalidad y hacer preguntas, ya que es posible que desees probar un método anticonceptivo diferente al que has utilizado anteriormente.

Posibilidades de quedar embarazada durante la lactancia

Si se usa perfectamente, la lactancia materna como método anticonceptivo puedes tener una efectividad del 98% . Esto significa que solo le estás dando a su bebé leche materna y solo durante los primeros seis meses (método MELA que os explicamos más adelante). Pasado este tiempo, aumentarán las posibilidades de quedar embarazada. Por supuesto, esto varía de una mujer a otra, y aunque para algunas puede tomar más tiempo para que se reanude la ovulación, una vez que lo hace, existe el riesgo de que te quedes embarazada.

Si nos fijamos en la eficacia de los anticonceptivos y tomamos a las parejas que tienen relaciones sexuales habituales sin usar ninguna protección, existe un 85% de posibilidades de que queden embarazadas dentro de un año. Nuevamente, si estás amamantando exclusivamente, es probable que la ovulación se detenga durante los primeros meses después del parto y puede confiar en la lactancia materna como método anticonceptivo durante este tiempo pero claro de nuevo os recomendamos que no os fieis y tampoco penséis que no os vais a quedar embarazadas. Por mucho que el porcentaje sea elevado todavía está ese 2% de riesgo.

¿Pero es posible quedarse embarazada si estoy con la lactancia y aún no he tenido mi período?

Como ya hemos dicho, podrías empezar a ovular de nuevo en cualquier momento sin saberlo. Esto significa que es posible quedar embarazada antes de que vuelva tu período.

La mujer ya es fértil desde el preciso momento en el que comienza la fase de ovulación, que como ya sabrás ocurre antes de que tengas tu período, generalmente unas dos semanas antes. Así que no esperes hasta tener tu período para usar un método anticonceptivo confiable.

¿Puedo usar la lactancia materna un método anticonceptivo?

La producción de leche materna retrasa el regreso de la menstruación pero no impide que te puedas quedar embarazada, sin embargo todavía en la actualidad, algunas mujeres confían en este elemento como técnica anticonceptiva: se llama método de amenorrea de la lactancia (MELA).

Para utilizar este método correctamente, se deben cumplir ciertos criterios:

El bebé debe tener menos de 6 meses.

Debe amamantar al menos cada cuatro horas durante el día y cada seis horas durante la noche.

al menos durante el y cada horas durante la noche. Cuando usa el método MELA, no puedes complementar la lactancia con leche de fórmula. Bombear en lugar de amamantar y alimentar al bebé con sólidos también hace que el el método MELA sea menos efectivo

Se dice que el MELA tiene una eficacia del 98% cuando se cumplen exactamente estas condiciones. Sin embargo, la tasa de efectividad disminuye a medida que su bebé crece y tu situación cambia, como cuando tu bebé comienza a comer sólidos.

¿La lactancia materna puede interferir con mi embarazo si quedo embarazada?

En general, se considera seguro continuar amamantando durante el embarazo. Sin embargo, puedes experimentar calambres cuando amamanta, ya que esto hace que su cuerpo produzca pequeñas cantidades de oxitocina (la hormona que causa las contracciones). En casos raros, puede ser suficiente para causar un trabajo de parto prematuro, así que infórmele a tu médico si crees que estás teniendo contracciones.

Sin embargo, sobre todo, lo importante es asegurarse de obtener suficientes calorías para alimentar tanto al bebé en tu barriga como al que está amamantando. Además, considere esperar hasta que tu bebé tenga al menos un año antes de comenzar a intentar quedar embarazada nuevamente. Las investigaciones sugieren que esperar uno o dos años después de dar a luz para concebir otro bebé reduce el riesgo de complicaciones del embarazo y otros problemas de salud.

¿Cuáles son los posibles síntomas de embarazo durante la lactancia?

En el caso de no tomar precauciones anticonceptivas y finalmente quedarte embarazada durante la lactancia, hay una serie de síntomas que difieren ligeramente de los síntomas habituales del embarazo que se suele tener cuando no se está dando el pecho. Son estos:

Menos leche: Descubrirás que produces mucha menos leche de la que venía siendo habitual.

Descubrirás que produces mucha menos leche de la que venía siendo habitual. Cambio de sabor de la leche : Se puede dar también la circunstancia de que tu hijo rechace el pecho porque la leche ha cambiado de sabor.

: Se puede dar también la circunstancia de que tu hijo rechace el pecho porque la leche ha cambiado de sabor. Fatiga y cansancio: No menos relevante es que se sentirás mucha más fatigada y cansada. Y esto será debido a la auténtica revolución hormonal que experimenta tu cuerpo no solo por la lactancia sino por el nuevo embarazo.

No menos relevante es que se sentirás mucha más fatigada y cansada. Y esto será debido a la auténtica revolución hormonal que experimenta tu cuerpo no solo por la lactancia sino por el nuevo embarazo. Sensibilidad en los senos: De la misma forma, hay que tener en cuenta que numerosas mujeres que se quedan embarazadas durante el periodo de la lactancia reconocen que sus pechos se vuelven mucho más sensibles. Eso sin pasar por alto que, de la misma manera, sienten que incluso les duelen más cuando sus bebés los succionan. Es más, se irritan con más facilidad y se enrojecen.

¿Cómo salir de dudas?

Para que una mujer pueda salir de dudas acerca de si ha vuelto a quedarse embarazada, lo que debe hacer evidentemente es un test o prueba de embarazo. ¿Cuándo? Se considera que para obtener un resultado lo más certero posible, este debe llevarse a cabo unos quince o veinte días después de haber mantenido relaciones sexuales sin haber usado protección.

¿Las hormonas del embarazo serán dañinas para el bebé que todavía está amamantando?

Sabiendo ahora que es del todo posible quedarse embarazada durante la lactancia y en el caso de que finalmente se confirme la gestación, debes saber que las hormonas del embarazo pueden pasar a la leche materna en cantidades muy pequeñas, aunque también es importante resaltar que no son dañinas para el lactante. El bebé en el útero está expuesto a estas hormonas a un nivel mucho más alto que el bebé lactante. El embarazo generalmente tiene consecuencias para la lactancia materna, no al revés, ya que muchas mujeres informan una reducción en la producción de leche durante el embarazo mientras amamantan a un bebé mayor, pero lo cierto es que una madre bien alimentada no debería tener dificultades para mantener a ambos, tanto al feto como al bebé lactante si tiene más de un año. Por otro lado, si el bebé es más joven, la madre deberá controlar el aumento de peso y agregar alimentos sólidos según sea necesario si su leche no es suficiente.

¿Las contracciones uterinas, estimuladas por la lactancia, pueden dañar al feto o aumentar el riesgo de parto prematuro?

No existe evidencia documental científica de daño a la madre o al feto cuando una mujer amamanta durante un embarazo fisiológico (es decir, normal). Desafortunadamente, los abortos espontáneos o los nacimientos prematuros ocurren en un cierto porcentaje de todos los embarazos, ya sea que la madre esté amamantando o no.

Cuando surgen problemas, es una tendencia humana buscar una razón. Sin embargo, con demasiada frecuencia, cuando las cosas van mal, la lactancia materna se utiliza como chivo expiatorio.

Los sentimientos y pensamientos de los padres deben ser los únicos factores determinantes en la decisión de continuar o no con la lactancia.

¿Debería una madre embarazada tener más cuidado con la lactancia materna si tiene antecedentes de riesgo de aborto espontáneo?

Sin embargo, si una mujer muestra signos de una amenaza de aborto espontáneo (sangrado, contracciones), no hay garantías de que dejar de amamantar salve el embarazo o que continuar amamantando cause la pérdida del feto. De nuevo, solo los sentimientos e ideas de los padres pueden determinar si continuar o no la lactancia materna cuando el embarazo está en peligro. En algunos casos, la madre puede sentir que la necesidad de amamantar del bebé es tan intensa que opta por seguir satisfaciéndola, dejando la solución del embarazo en manos de la naturaleza. En otros casos, es posible que desee hacer todo lo posible para tratar de salvaguardar el embarazo, incluida la interrupción de la lactancia. La madre puede sentirse obligada a elegir entre las necesidades del primer hijo y la vida del feto.