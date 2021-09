El Día del Niño es un día mundial en el que se ponen de manifiesto los derechos de los niños de todo el mundo y también el que todos los niños puedan ser felices. Un día global que sin embargo cuenta con distintas fechas dependiendo de cada país. En España el Día del Niño se celebra el 15 de abril por lo que os explicamos el porqué se eligió este día para tal celebración y cuál es su origen

Día del Niño: ¿Cuál es su origen y por qué en España se celebra el 15 de abril?

El Día del Niño, que no debemos confundir con el Día Universal del Niño, es una fecha en la que el objetivo a cumplir es el de crear conciencia sobre los derechos y las necesidades de los niños. No se trata de un día que esté marcado en el calendario laboral como festivo, aunque sí que es cierto que en las escuelas y centros educativos se conmemora y los niños hacen trabajos y reciben información sobre cuáles son sus derechos así como cuál es la situación del resto de niños en el mundo.

Como decimos, este es un día mundial o global si tenemos en cuenta que se celebra en más de 145 países. Sin embargo, dependiendo de la tradición o del origen que tenga podemos encontrar distintas fechas en función de los distintos países que lo celebran. En España, el Día dedicado a todos los niños se celebra incluso dos veces dado que la Comunidad de Madrid celebra este día el segundo domingo de mayo, tras celebrar el Día de la Madre (que siempre se celebra el primer domingo de mayo) y también está el Día del Niño que se celebra en toda España el 15 de abril.

¿Por qué celebramos el Día del Niño el 15 de abril?

La idea de celebrar un día dedicado a los niños ha existido durante mucho tiempo. Los políticos de todo el mundo querían concienciar sobre los derechos del niño, dado que estos no se daban por sentado hace más de 60 años. En la novena Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de septiembre de 1954, las Naciones Unidas encargaron a UNICEF la creación de un Día para los niños en todo el mundo y aunque la ONU escogió la fecha del 20 de noviembre para celebrar este día (al coincidir con la Declaración de los Derechos del Niño de 1959), dejó que cada estado eligiera la fecha para su propio Día Mundial del Niño.

En España eligió la fecha del 15 de abril aunque como decimos, en la Comunidad de Madrid se conmemora en otro día. La celebración en nuestro país sirve para resaltar el papel de los niños en nuestra sociedad, además de recordarnos que también los niños tienen sus derechos.

Las otras celebraciones y días dedicados a los niños

Como ya hemos señalado, el Día que está dedicado a los niños tiene varias celebraciones o fechas en función de cada país donde se conmemora pero lo cierto es que tenemos otros días que están dedicados a los niños y a resaltar sus derechos. Son estos que ahora os explicamos:

Día Universal del niño

El Día Mundial de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia se celebra el 20 de noviembre en conmemoración de la aprobación, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1989.

Son muchos los documentos, convenciones y tratados que abordan el tema de los derechos de la niñez, pero esta convención representa el primer instrumento de protección internacional que, en su texto, ha consagrado los diferentes tipos de derechos humanos con referencia a la niñez y la adolescencia: civil, cultural , derechos económicos, políticos, sociales y los relacionados con el derecho internacional humanitario. De alguna manera representó la culminación de un viaje de 50 años, compuesto por esfuerzos para garantizar la defensa de los derechos del niño. Entre los documentos que se tomaron en consideración para la redacción de la Convención, de hecho, se encuentran la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Además de los principios consagrados en estos acuerdos, la Convención también retoma otros valores fundamentales para el mundo de los niños. Sobre todo, recordamos la necesidad de criar a los niños en un ambiente familiar y pacífico, la conciencia de que hay niños que necesitan una atención especial porque están en mayores dificultades que otros, la importancia de la cooperación internacional.

Los 54 artículos que componen la Convención se basan en 4 principios fundamentales: el principio de no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, escuchar las opiniones del niño.

Hoy casi todos los países del mundo lo han ratificado. Con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, todos los países ratificantes y, en general, la comunidad internacional están obligados a respetar determinadas obligaciones hacia los niños y adolescentes.

Día Internacional del Niño

El Día Internacional del Niño se celebra todos los años el segundo domingo de diciembre. Se trata de una iniciativa conjunta entre UNICEF y la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión en Estados Unidos. Es un día en el que se transmiten programas especiales para niños. Se dice que la ocasión se originó en Turquía el 23 de abril de 1920 y más tarde en la «Conferencia Mundial para el Bienestar de los Niños», celebrada en Ginebra, Suiza en 1925. Después de la conferencia, los gobiernos de todo el mundo decidieron especificar un día como el Día del Niño para llamar la atención sobre los problemas de los niños. Muchos países, incluida la Unión Soviética, eligieron el 1 de junio. Y a partir de este momento, el día internacional del niño se celebra el 1 de junio de cada año.

Día del Niño en Japón

En Japón, el Día del Niño se observa como una fiesta nacional llamada «Kodomo no Hi» y se celebra anualmente el 5 de mayo. Kodomo no Hi, que significa «Día del Niño», es parte del festival de la Semana Dorada de Japón y se lleva a cabo en honor a los niños y para celebrar su felicidad. Fue en 1948 que el gobierno japonés declaró el Día del Niño como fiesta nacional. El día originalmente se llamó «Tango no Sekku». Se conocía como el Día de los Niños y se dedicó en honor a los niños, mientras que el Día de las Niñas (Hinamatsuri) se celebraba el 3 de marzo. Pero en 1948, el gobierno decretó que este día fuera una fiesta nacional para celebrar la felicidad de todos los niños y para expresar gratitud hacia las madres.

Las banderas de carpa, o koinobori , son el símbolo icónico de esta festividad. El Día del Niño promete estos peces con forma de serpentina hechos de tela, que están destinados a traer buena suerte a los niños de un hogar. Cuando el viento sopla a través del koinobori, parece que el pez está nadando.

El día antes de Kodomo no Hi, las familias levantan banderas de carpas para representar a los miembros de la familia. Las banderas de carpas se elaboran en diferentes colores, y cada una representa a un miembro diferente de la familia. Las carpas negras generalmente representan al padre ( magoi ), el rojo o el rosa a la madre ( higoi ) y otros colores, como el azul, el verde y el naranja, simbolizan a los niños.

Se supone que una carpa simboliza determinación, fuerza y ​​éxito. De hecho, hay una leyenda detrás del uso de este pez de agua dulce especial. Según este mito, si una carpa tiene lo necesario para nadar todo el camino río arriba, se transformará y se convertirá en un dragón.

Otros símbolos icónicos del Día del Niño son el origami de kabuto , un casco militar japonés tradicional que simboliza la fuerza y ​​la salud, así como un muñeco Golden Boy. Estas muñecas de aspecto samurái a menudo representan personajes del folclore tradicional japonés, como Kintarō y Momotarō, que simbolizan el coraje y la fuerza.

Las flores de iris, que suelen florecer a principios de mayo, son la flor estacional del Día del Niño. Los lirios se colocan simbólicamente alrededor de los hogares japoneses, lo que se dice que ayuda a protegerse del mal. Otro uso más tradicional de los lirios es tomar un baño especial conocido como shobuyu (también a veces deletreado syobuyu ), donde las hojas del iris se colocan para flotar en el agua del baño.

Mientras que las banderas de las carpas están colgadas afuera, las muñecas Kabuto, Kintarō y los lirios de temporada generalmente se exhiben dentro de la casa. Para las personas que viven en apartamentos, también hay disponibles pequeñas banderas de carpas que se pueden colgar en el interior.

Cómo celebrar el Día del Niño

Ahora que ya sabemos cuándo y porqué se celebra el Día del Niño el 15 de abril, queremos ofreceros algunos planes para que podáis celebrar este día de manera especial a partir de actividades que además de divertidas son educativas.