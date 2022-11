Consejos para no sobrellenar la bolsa de los pañales

Cuando eres una mamá o un padre primerizo, es abrumador todo lo que tienes que pensar sobre el cuidado del bebé y una de las cosas que pueden generar más duda es saber qué poner en tu bolsa de pañales , porque no tienes idea de lo que necesitarás en comparación con lo que crees que deberías llevar. Todos tienen diferentes opiniones y respuestas sobre lo que necesitan y lo que no necesitan. Descubramos algunos consejos valiosos para organizarse mejor y de este modo, saber como no sobrellenar la bolsa de los pañales.

Cómo no sobrellenar la bolsa de los pañales

Repasemos todo lo que se necesita o requiere para poder llevar una bolsa de pañales que esté bien organizada.

Preparar fórmula infantil

Una cosa importante que determina qué poner en la bolsa de pañales de tu bebé depende de cómo lo alimentes. Si está alimentando con fórmula , debes alimentar a los bebés y niños pequeños cuando parezca que tienen hambre. Durante los primeros días, la mayoría de los bebés sanos alimentados con fórmula se alimentan cada dos o tres horas por lo que será necesario llevar la fórmula y el biberón para poder prepararla. A medida que crecen, suelen comer cada tres o cuatro horas.

Si estás amamantando

Si está amamantando, necesitará tres cambios de ropa, dependiendo de la duración de tu ausencia, una manta de lactancia si lo desea (también puede usarse como paño para eructar), toallitas húmedas y pañales. Deberá cambiar el pañal de su bebé cada dos o tres horas.

Esto es para prevenir la dermatitis del pañal y la acumulación de bacterias peligrosas como la E-coli de la caca. Luego, planifica la cantidad de pañales que necesitarás en función de la duración de tu ausencia de casa.

Juguetes y actividades

Lo más difícil de averiguar es la cantidad de juguetes y actividades que debe llevar el bebé, pero lo básico que te podemos recomendar es que lleves su peluche favorito, el chupete y un par de juguetes o mordedores para la dentición.

Cómo preparar la bolsa de pañales para el bebé

Es útil meter pañales, así como una bolsa para meter dentro toda la ropa que el bebé se manche si se hace sus cosas encima . Algo que necesitarás hasta que el niño deje de llevar pañal. Por otro lado también será bueno llevar una bolsa para pañales sucios en el caso de que sean de tela o no tengas una papelera o contenedor cerca. Cuenta que se necesitan de cinco a seis pañales al día para bebés de 12 a 18 meses, de cuatro a cinco para bebés de 18 a 24 meses y de dos a tres meses para bebés de 24 a 36 meses.