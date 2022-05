Sólo al final del puerperio (el intervalo de tiempo de unas 6-8 semanas tras el parto, durante el cual el organismo de la nueva madre va recuperando progresivamente las condiciones previas al embarazo) se reactiva el ciclo ovulatorio y, en consecuencia, reaparecen cada mes la menstruación. Sin embargo, si la nueva madre está dando el pecho al bebé, la amenorrea posparto (es decir, la ausencia de la menstruación) puede persistir más allá de este plazo e incluso prolongarse hasta varios meses después de la suspensión de las tomas, pero eso no quiere decir que no te puedas quedar embarazada. Así es como vas a saber si te puedes quedar embarazada o no en la lactancia.

Saber si estás embarazada en la lactancia

La llamada «amenorrea de la lactancia», es un estado con una barrera natural a la concepción. Además, es importante subrayar que la seguridad de este método anticonceptivo se basa en una serie de condiciones que, si no se respetan estrictamente, pueden reducirla en mayor o menor medida y, en presencia de relaciones sexuales sin protección, un nuevo embarazo. podría comenzar a partir de las semanas o meses siguientes al nacimiento del niño.

¿Cuáles son las posibilidades de quedar embarazada durante la lactancia?

La concentración de prolactina necesaria para asegurar a la nueva madre que está amamantando una protección anticonceptiva estimada en torno al 98% (por lo tanto bastante similar a la que garantizan los sistemas anticonceptivos, como el preservativo o las espirales) se obtiene únicamente en presencia de todas las condiciones siguientes:

El niño tiene menos de 6 meses;

Se alimenta exclusivamente de leche matern a y no recibe otros líquidos (leche artificial o infusiones) ni sólidos adicionales;

a y no recibe otros líquidos (leche artificial o infusiones) ni sólidos adicionales; Se prende al pecho al menos 6 veces al día con un intervalo entre tomas de no más de 4 horas;

con un intervalo entre tomas de no más de 4 horas; Toma al menos una toma durante la noche , sin que hayan transcurrido más de 6 horas desde la última toma antes de acostarse;

, sin que hayan transcurrido más de 6 horas desde la última toma antes de acostarse; No hubo pérdidas (de sangre y residuos posparto) a partir de la 8ª semana después del parto (hasta esa fecha es bastante natural que estuvieran presentes en forma de loquios para limpiar el útero).

Estos indicios están relacionados con el hecho de que la secreción de prolactina es estimulada sobre todo por la succión del pecho por parte del niño. Si cumples todos esos «requisitos» es prácticamente imposible que se produzca un embarazo, pero claro, existe ese 2% que sí que puede hacer que te quedes embarazada.

¿Cómo evitar quedar embarazada tras dar a luz?

De hecho es fundamental aclarar que si solo una de las condiciones indicadas no se presenta, se puede quedar embarazada incluso durante la lactancia. Por lo tanto, en caso de dudas o incertidumbres, para evitar iniciar un nuevo embarazo demasiado pronto, durante la primera revisión ginecológica de rutina (alrededor de 6 semanas después del nacimiento) es recomendable pedirle a tu ginecólogo que le indique un método anticonceptivo.

Los más adecuados durante la lactancia son los preservativos, la píldora monofásica que contiene sólo desogestrel progesterona (la llamada minipíldora), o el DIU (dispositivo intrauterino) que, sin embargo, debe aplicarse al menos 40 días después del parto o cuando el útero haya recuperado el tamaño previo al embarazo.

Para poder regular mejor, también es bueno recordar que la primera ovulación después del parto nunca está precedida por una menstruación: por el contrario, la » cabeza de parto » (es decir, el primer flujo menstrual después del nacimiento del niño) es anticipado por cerca de 2 semanas de una ovulación que por lo tanto ocurre en ausencia de cualquier señal de recuperación de la fertilidad.