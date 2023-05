Cómo reducir el riesgo de ictericia en recién nacido y qué hacer si ya la sufre

La ictericia es uno de los problemas de salud más comunes que afecta a los recién nacidos. Se caracteriza por el color amarillento de la piel y los ojos del bebé, que ocurre cuando hay demasiada bilirrubina en la sangre del bebé. Según los Servicios Nacionales de Salud (NHS) del Reino Unido, se estima que 6 de cada 10 bebés desarrollan ictericia, incluidos 8 de cada 10 bebés nacidos prematuramente antes de la semana 37 de embarazo. Sin embargo, la OMS dice que solo 1 de cada 20 bebés necesita tratamiento.

¿Qué causa la ictericia en los recién nacidos?

Según Neymours KidsHealth, los recién nacidos suelen tener ictericia fisiológica porque nacen con más células sanguíneas que un adulto. Los glóbulos no sobreviven por mucho tiempo y se descomponen causando más bilirrubina en el cuerpo. El bebé puede desarrollar este tipo de ictericia de 2 a 4 días después de nacer. Sin embargo, se recupera cuando tiene 2 semanas.

Pero en la mayoría de los casos, es probable que los bebés desarrollen ictericia si nacieron prematuramente o si no son amamantados con regularidad. También podría ocurrir si el tipo de sangre del bebé no coincide con el de la madre.

Además, si el bebé tiene un problema genético que hace que los glóbulos rojos sean más frágiles o nace con un número elevado de glóbulos rojos.

Síntomas a tener en cuenta

El signo revelador de la ictericia en los recién nacidos es la piel amarillenta. Comienza en la cara, luego comienza a aparecer en el pecho y el estómago, y luego en las piernas. Aparte de la piel, la parte blanca de los ojos del bebé también se vuelve amarilla. El aumento de los niveles de bilirrubina en el cuerpo también puede hacer que el bebé esté somnoliento e irritable.

Es importante tener en cuenta que identificar la ictericia en pieles oscuras puede ser difícil. Lo que pueden hacer los padres es presionar sobre la piel del bebé y comprobar si la zona está amarilla al levantar el dedo. Si es amarilla, podría ser ictericia.

¿Cuándo visitar al médico?

La ictericia en los recién nacidos no es muy preocupante. En algunos casos incluso se va sola. Sin embargo, si tu bebé comienza a verse muy enfermo, no come ni se alimenta bien, tiene sueño todo el tiempo y si la ictericia empeora, lo mejor es consultar a un médico o pediatra.

Cómo prevenir el riesgo de ictericia en los niños

El mejor preventivo de la ictericia infantil es una alimentación adecuada, según la Clínica Mayo.

En este sentido, los bebés que toman el pecho deben recibir de 8 a 12 tomas al día durante los primeros días de vida. Los bebés alimentados con fórmula generalmente deben tomar alrededor de 30 a 60 mililitros, cada dos o tres horas durante la primera semana.

Tratamiento

Si tu recién nacido ya ha desarrollado ictericia, esto es lo que puede hacer al respecto: