Cansancio infantil por la vuelta al cole ¿Cómo gestionarlo?

El regreso a la escuela de los estudiantes españoles es algo que se inicia esta semana. De hecho comunidades como Madrid o Cataluña arrancan las clases hoy mismo, mientras que en otras la vuelta al cole se producirá el 12 de septiembre. Un momento que para los niños puede estar marcado por los nervios, pero que además implique cierto cansancio durante los primeros días y semanas. Veamos a continuación, cómo podemos gestionar el cansancio infantil por la vuelta al cole.

Cansancio infantil por la vuelta al cole

La vuelta al cole supone un momento muy emocionante para padres e hijos todos los años. Los primeros se encuentran manejando nuevos ritmos tras las volteretas del verano para encajar todo, y tienen que cuidar no solo de pensar en actividades, entradas y salidas, material escolar , sino también en el bienestar de los más pequeños , a quienes evidentemente les pesa más el estrés por la novedad y el revuelo tras algo más de dos meses de vacaciones. Muchas veces hablamos del cansancio de los niños por la vuelta al cole , pero ¿cómo reconocerlo y sobre todo cómo afrontarlo?

¿Por qué los niños se cansan?

Suele pasar que los niños son irascibles e intratables , desde pequeños: la mayoría de las veces es cuestión de cansancio. Muchos padres primerizos se desesperan tras el llanto de los bebés , sin darse cuenta de que el principal motivo del llanto, una vez quitado el hambre, es precisamente la sobrecarga emocional/sensorial y por tanto el cansancio y la necesidad de dormir . A medida que crecen, no cambia mucho: aunque los niños saben cómo expresarse y pueden decir «estoy cansado», no es fácil para ellos comunicar realmente cómo se sienten, también porque cuanto más se cansan, más «agitados» parecen. Si tu hijo se enfada con facilidad, tiene»berrinches» y no sabes cómo manejarlo, trata de entender si es fatiga : esto no siempre se manifiesta con apatía y somnolencia , ¡al contrario!

De vuelta a la escuela

La vuelta al cole después de meses de vacaciones supone un estrés considerable para los más pequeños, que han pasado todo el verano libre. A pesar de que asistieran a campamentos de verano, por lo que seguían madrugando y teniendo ritmos escolares, a pesar de que tuvieran que hacer muchas tareas o durante el día se cansaban mucho más, en su opinión, que cuando van a la escuela en realidad, con la reanudación del colegio , entra en juego el cansancio emocional, que repercute en todo lo demás.

El motivo por el que la escuela les cansa tanto

Evidentemente, para muchos un escollo para el correcto descanso es el de los tiempos: madrugar , sobre todo en invierno con la oscuridad y el frío, es un motivo válido para cansarse con facilidad .

Pero no es solo esto: para muchos niños, estar sentados muchas horas al día es más cansado que moverse constantemente, porque requiere un esfuerzo mental importante para cumplir con las normas impuestas por la escuela (sentarse, respetar los horarios, etc.).

Otro motivo del cansancio se debe obviamente a la concentración que exigen las horas de clase, que te obligan a seguir atentamente las cosas nuevas y participar activamente. Por no hablar de los deberes al volver a casa , cuando solo quieres jugar y ver la tele: estos también provocan cansancio por diversos motivos, como el esfuerzo de concentración, la imposición de normas, el estrés de rendimiento, la imposibilidad de relajarse después de un día en los banquillos. .

Actividades después de la escuela

Si tus hijos están apuntados a actividades extraescolares u otras actividades como deportes, música o cursos de idiomas , el cansancio puede aumentar. Pero esto no siempre es así, depende mucho de los niños: de hecho, algunos prefieren liberar la tensión del día disfrutando de momentos de ocio con amigos, así que evalúa según tu hijo y sus necesidades.

Cómo combatir la fatiga de la vuelta al cole

Entonces, ¿cómo manejas este cansancio infantil por volver a la escuela ? Aquí hay algunas reglas que puedes aplicar si encuentras que tu hijo está demasiado cansado.

Aumenta tu tiempo de sueño estableciendo horarios específicos : a los niños les encanta la rutina , así que aunque estén acostumbrados a acostarse tarde, trata de establecer una nueva rutina previa a la hora de dormir que anticipe irse a la cama

: a los niños les encanta la rutina , así que aunque estén acostumbrados a acostarse tarde, trata de establecer una nueva rutina previa a la hora de dormir que anticipe irse a la cama Procura que coman bien : para tener energía , los niños necesitan azúcares buenos, hidratos de carbono, menos meriendas y bebidas gaseosas, así que por la mañana dales un buen desayuno nutritivo y también para las meriendas, planifica alimentos que den energía.

para tener energía , los niños necesitan azúcares buenos, hidratos de carbono, menos meriendas y bebidas gaseosas, así que por la mañana dales un buen desayuno nutritivo y también para las meriendas, planifica alimentos que den energía. Planifica actividades para aliviar el estrés : si tu hijo está especialmente estresado por los deberes del colegio, puedes programarle alguna que otra tarde, actividades con amigos en las que desahogarse o divertirse (deportes, yoga , artes circenses, dibujo, habilidades manuales…)

: si tu hijo está especialmente estresado por los deberes del colegio, puedes programarle alguna que otra tarde, actividades con amigos en las que desahogarse o divertirse (deportes, yoga , artes circenses, dibujo, habilidades manuales…) Sí al parque : si el niño tiene la oportunidad de ir al parque con amigos, puede desahogarse mientras se divierte, así que no le digas que no por miedo a que se canse aún más

si el niño tiene la oportunidad de ir al parque con amigos, puede desahogarse mientras se divierte, así que no le digas que no por miedo a que se canse aún más Disfruta de entretenimiento como la televisión : si tan pronto como regrese de la escuela parece cansado, no es necesario que comience inmediatamente con la tarea, ordenar la habitación o cualquier otra cosa, sino que deja que se relaje viendo su dibujo animado favorito mientras merienda.

: si tan pronto como regrese de la escuela parece cansado, no es necesario que comience inmediatamente con la tarea, ordenar la habitación o cualquier otra cosa, sino que deja que se relaje viendo su dibujo animado favorito mientras merienda. Evita confusiones : Al igual que con los bebés, la mejor forma de relajar a un niño sobrecargado es evitar el ruido, la actividad, las luces y el caos. Si tu hijo realmente parece necesitar desconectar, especialmente por primera vez, déjalo descansar en casa sin agregar otros elementos.

Gran parte del cansancio de los niños al volver al colegio está ligado a la falta de sueño y al estrés de la vida escolar : con unos trucos puedes solucionar fácilmente la situación, pero si tu hijo parece soñoliento, apático y no se puede concentrar, habla con el médico dado que puede tener alguna deficiencia.