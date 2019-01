Sequedad vaginal tras el parto. Todas las claves

Es uno de los síntomas más frecuentes después de dar a luz

Dar a luz es una situación que trae consigo que las mujeres tengan que hacerle frente a una serie de consecuencias como son los entuertos, los gases tras una cesárea e incluso las hemorroides. No obstante, no hay que olvidar que otro síntoma muy frecuente es la conocida sequedad vaginal.

Causas de la sequedad vaginal tras el parto

Sin lugar a dudas, una de las principales causas que trae consigo que la recién estrenada mamá tenga sequedad en su vagina es el hecho de que, tras dar a luz, se produce una bajada muy contundente de las hormonas conocidas como estrógenos.

De la misma manera, tampoco hay que olvidar que otro motivo de que tenga que hacerle frente a esa situación es que la vagina se ha vuelto más flácida, no tiene tono muscular y su mucosa vaginal no cuenta con un aspecto habitual. En concreto, esa se vuelve no solo edematoso sino que adquiere un tono más rojo.

Síntomas

Una vez que has podido conocer las causas que provocan la sequedad vaginal, llega el momento de descubrir cómo se manifiesta. Pues bien, en este caso, podemos exponer que los principales síntomas son los siguientes:

La mujer sufre ciertas infecciones.

Siente molestias en la zona vaginal como escozor o incluso picor.

o incluso picor. Cuando tiene relaciones sexuales con penetración estas le pueden llegar a resultar molestas o dolorosas , según cada caso.

con penetración estas le pueden llegar a resultar molestas o , según cada caso. Siente que su zona genital se encuentra más tirante y seca.

Tratamiento ante la sequedad vaginal

Cuando la mujer que ha dado a luz considere que puede estar teniendo sequedad vaginal, lo que debe hacer es acudir de inmediato al médico. Este la examinará y le hará las pruebas pertinentes para realizar el diagnóstico.

En el caso de que le indique que sí, que está sufriendo esa situación, le indicará una serie de pautas y medidas como tratamiento. Nos estamos refiriendo a algunas tales como las siguientes:

Si lo considera oportuno puede establecer el uso de hormonas . En concreto, este consistirá en lo que es el empleo de una crema que contenga estrógenos. No obstante, estos también se pueden administrar mediante inyecciones e incluso mediante vía oral. Sin embargo, lo habitual es que esta medida sea la última a la que se recurra para que la lactancia no se pueda ver afectada en ningún momento. Se le puede indicar que, a diario, haga utilización de un gel hidratante . A la hora de mantener relaciones sexuales procederá a indicar el doctor el empleo de algún tipo de gel lubricante . Asimismo, se establece que será necesario que la pareja lleve a cabo un amplio juego de preliminares y no ir directamente al coito. Es la manera de que la vagina pueda lubricarse bien y de que así la mujer no pueda sentir molestias o dolor cuando tenga lugar la penetración. De la misma manera, es fundamental no utilizar en la higiene íntima lo que son jabones alcalinos porque estos lo que hacen es favorecer la sequedad vaginal. Asimismo, el médico puede indicar a la paciente que obvie, hasta que acabe con este síntoma que nos ocupa, el hacer uso de tampones cuando tenga el periodo. En concreto, le recomendará que opte por lo que son las compresas.



Otros consejos para acabar con la sequedad vaginal

Además de todo lo indicado, no podemos pasar por alto que la mujer debe seguir estas otras recomendaciones en pro de ponerle fin a ese problema: