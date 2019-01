Isabel Jiménez presume de embarazo

La presentadora de Telecinco ya muestra su incipiente barriga

Como ya sabrás posiblemente, son muchas las famosas de nuestro país que se encuentran esperando un hijo y que, por tanto, van a ser mamás a lo largo de este 2019. Patricia Montero, Ana Boyer, Sara Sálamo, Lorena Castell, Azahara Luque…y entre las mismas también se encuentra la presentadora de “Informativos Telecinco” Isabel Jiménez, de 36 años de edad, que está esperando su primer hijo.

Periodista esa que ahora no duda en presumir de embarazo. Sigue leyendo y lo descubrirás.

Isabel Jiménez comparte su primera fotografía mostrando su barriga

A finales de octubre y principios del mes de noviembre fue cuando la almeriense no dudó en dar a conocer que estaba embarazada. Lo hizo durante su presencia en la gala de entrega de los prestigiosos Premios Woman al posar en el photocall colocando una mano en su vientre.

Desde entonces no habíamos visto cómo evolucionaba su gestación. Sin embargo, ahora ya hemos salido de dudas pues ha procedido a usar las redes sociales para presumir de embarazo. En concreto, ha optado por hacer uso de su perfil en Instagram para mostrar orgullosa y feliz su barriguita.

Exactamente ha colgado una fotografía de sí misma junto a su compañero de programa, David Cantero. En la misma se puede ver, cómo señala el presentador, que el vientre de Isabel ya no puede esconderse. Una simpática instantánea que no ha dudado en acompañarla del siguiente mensaje: “Esto ya no hay quien lo pare…#slowlife #bienvenido2019 #3,2,1 #aporelrestodelasemana”.

Reacciones

La publicación de esa foto ha llevado a que la misma consiga más de 12.600 “me gusta” así como una larga lista de comentarios de sus fans y seguidores dándole la enhorabuena por el embarazo y porque lo esté llevando tan bien. En concreto, destacan mensajes tales como los siguientes:

“¡¡Muchas felicidades guapa!! Disfruta mucho de esta etapa”.

“La bonita y el galán mostrando lo sublime que pronto asomará a sus vidas para deleitarlos”.

“Qué lindos amigos!!! Isabel cada día se nota más”.

“Enhorabuena!!! Disfruta mucho de esta experiencia increíble”.

“Qué guapos, por favor! Y el que viene, verás”.

“Qué belleza Isabel!! Qué barriga tan bonita, por favor!!”.

Tendrá un niño

En torno al mes de marzo es cuando se prevé que venga al mundo el primer hijo de Isabel Jiménez, que es fruto de su relación con Alejandro Cruz, con el que contrajo matrimonio en el año 2009. En concreto, va a ser un niño al que han decidido llamarle Hugo. Y es que les gustó este por dos motivos: es corto y no tiene diminutivos de ningún tipo.

Ese tenemos que exponer que se trata de un nombre de origen germánico que puede traducirse como “hombre inteligente y perspicaz”. Se establece, además, que los hombres llamados así son tranquilos, muy trabajadores, constantes a la hora de alcanzar sus metas y que tienen cierto grado de introversión.

De la misma manera, se destaca que son personas muy independientes, que le otorgan un gran valor a la familia y que están siempre dispuestos a ayudar a quienes más lo necesiten. Y todo eso sin pasar por alto tampoco que odian la traición, que les puede costar forjar relaciones de amistad con confianza y que en la pareja buscan, ante todo, fidelidad.

A lo largo de la historia han existido distintos personajes famosos que han contribuido a popularizar este nombre, que es tendencia en los últimos años. Nos estamos refiriendo a algunos como estos: