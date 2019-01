El padre quiere que se llame como una mujer especial de su vida

Sin lugar a dudas, elegir el nombre del bebé que se va a tener es una de las situaciones más complicadas a las que deben someterse las parejas que esperan un hijo. Y es que, salvo que lo tengan muy claro desde el principio, suelen existir hay opiniones encontradas al respecto. Un buen ejemplo de eso es el que caso que ahora nos ocupa. Nos estamos refiriendo al hecho de que una embarazada quiere separarse de su marido por el nombre que este ha elegido para el bebé.

A continuación, te contamos todos los detalles de tan singular caso.

Los protagonistas

Dos son las personas que se han convertido en noticia debido a la singular historia que protagonizan. Nos estamos refiriendo a un matrimonio formado por un hombre de 24 años y por su esposa, de 23 años. Llevan casados dos años y ahora están esperando su primer hijo, en concreto, la mujer se halla embarazada de siete meses.

El origen del conflicto

Felices es como se encontraron hace varios meses atrás los miembros de la pareja protagonista de esta historia. Y es que descubrieron que iban a ser a padres, como llevaban tiempo deseando. De ahí que comenzaran a vivir una etapa de lo más especial en sus vidas. No obstante, todo se complicó a partir del momento en el que, mediante las pertinentes pruebas médicas, el doctor que está haciendo el seguimiento de la gestación les dijo que el bebé que venía en camino era una niña.

Desde que supieron que iban a tener una hija, comenzaron a pensar en cómo llamarla. No obstante, muy pronto el padre expuso que ya tenía claro el nombre, quería que fuera el de una mujer muy especial en su vida.

El nombre de la ex

Al parecer, el marido expuso a su mujer que quería que la pequeña se llamara como su ex. Sí, como lo has leído. Una decisión que no gustó nada a la embarazada, tanto es así que desde entonces está luchando para que su esposo cambie de opinión. No obstante, ese lo tiene realmente claro.

Desesperada, la gestante no ha dudado en pedir consejo a través de las redes sociales. En concreto, ha recurrido a Reddit para contar su caso a los internautas en pro de que puedan ayudarla a cambiar las cosas o, al menos, para que puedan darles su punto de vista.

Así, hace unos días contó su historia en dicho espacio web. Y lo hizo mediante un mensaje en el que venía a dejar claro que su marido quiere llamar a su hija como a su ex y que eso a ella no le hace ninguna gracia. En concreto, ha expuesto que no quiere que la pequeña lleve el nombre de una mujer que les hizo tanto daño al principio de la relación. Sí, porque, al parecer, se entrometió mucho en la misma y solo pudieron estar tranquilos y disfrutar de su amor cuando se cambió de ciudad.

Se trata de una mujer con la que al parecer el futuro padre tuvo una relación larguísima y a la que amó muchísimo, como no dudó en contar a su nueva pareja y ahora esposa.

Embarazada quiere separarse

El hecho de que acordaran al principio del embarazo que él elegiría el nombre del primer hijo y ella el del segundo está haciendo que la embarazada se enfrente a un momento complicado por la decisión de su esposo. Tanto es así que la mujer, como no ha dudado en manifestar en Reddit, quiere separarse de su esposo si este no cambia de opinión sobre cómo llamar a su pequeña.

Y es que ha contado también que le ha preguntado el porqué tiene tan claro que desea que tenga el nombre de su ex. Una cuestión a la que el marido ha contestado diciendo que “el hecho de que su ex y él no resolvieran el problema que tenían no significa que no quiera que algo le recuerde a ella”.

Una respuesta que ha dolido enormemente a la futura mamá porque le hace creer que el hombre sigue enamorado de su antigua pareja. Es más, este no entiende el porqué está ofendida y lo achaca a que es una simple cuestión de hormonas por el embarazo.

Más de 3.000 comentarios ha recibido en esa red social el relato de la gestante. No obstante, la mayoría de los mismos le hacen ver que su marido no está actuando correctamente. Buena muestra de eso es el siguiente ejemplo: “Me preocupa más su falta de respeto hacia ti como su esposa. Puedes intentar asesoramiento sobre relaciones, pero sospecho que su falta de respeto se extiende más allá del problema de los nombres del bebé”.