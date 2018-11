Viral: Mateo, el hijo de Leo Messi, baila y enamora a las redes sociales

Muchos son los padres que no dudan en compartir fotografías y vídeos de sus pequeños en Internet. Y eso es algo que no solo hacen los progenitores desconocidos sino también los famosos. Precisamente eso ha llevado a que ahora Mateo, el segundo hijo de Leo Messi, se haya convertido en fenómeno viral. Y todo porque ha aparecido bailando en las redes sociales y ha conseguido enamorarlas.

Leo Messi presume de sus pequeños

Al igual que otras muchas celebrities, el delantero del F.C. Barcelona Leo Messi no duda en compartir instantáneas y vídeos de su familia y, de modo especial, de sus tres hijos. Así, les hemos podido ver en un parque acuático, en casa comiendo en familia, yendo al colegio acompañados de su padre, viendo en casa partidos de la selección argentina…

Mateo baila

Precisamente esa costumbre del futbolista de compartir imágenes de sus pequeños, ha llevado a que ahora haya decidido colgar un vídeo en su perfil de Instagram en el que su segundo hijo, Mateo, que tiene 3 años de edad, muestra sus dotes como bailarín.

Así, mientras que suena de fondo la canción “Sexy and I know it” del dúo estadounidense LMFAO, el pequeño, ataviado con un pijama sobre los personajes de la película “Monstruos S.A”, no puede evitar mostrar sus cualidades artísticas. En concreto, comienza a bailar dejando claro que no solo tiene agilidad sino también que es capaz de llevar bien el ritmo e incluso de introducir distintos tipos de movimientos.

Una dotes como bailarín que acaban cuando el hijo mayor de Messi, que responde al nombre de Thiago y que cuenta con 5 años, decide también “chupar cámara”. Una situación esta que propicia que Mateo decida subirse encima de su hermano para tirarlo al suelo.

Causa furor en las redes sociales

Desde que hace unas horas el futbolista argentino subiera ese vídeo de su segundo pequeño, el mismo se ha convertido en un verdadero fenómeno viral. Así, ha logrado reunir más de 3,3 millones de “me gusta”, más de 10,6 millones de reproducciones y ha superado los 48.000 comentarios. En concreto, entre los mensajes que han dejado los seguidores del deportista, destacan algunos como estos:

“Fans números 1 de este chico”.

“Me lo como a besos”.

“¡Qué hermoso! Realmente me encantó”.

“¡Qué marcha tiene! Me gusta, como dicen vos”.

“Él es feliz sin darse cuenta aún que es el hijo del mejor futbolista de la historia”.

“Sin duda alguna, tiene muy bien ritmo”.

“¡Qué hermoso es este bailarín por favor! Un genio”.

“Si bailan como el padre juega al fútbol, sin duda alguna, serán los mejores bailarines del mundo”.

Las celebrities también caen rendidas ante los pies de Mateo

No solo seguidores y fans incondicionales de Leo Messi han quedado prendados de las dotes artísticas de su hijo Mateo sino también famosos de todo el mundo. Así, entre los mensajes que han dejado destacan algunos como estos:

Neymar Jr , el ex compañero de Messi en el F.C. Barcelona, no ha dudado en escribir “Qué personaje!”.

, el ex compañero de Messi en el F.C. Barcelona, no ha dudado en escribir “Qué personaje!”. De la misma manera, otro antiguo compañero de equipo del futbolista como es el brasileño Dani Alves ha dejado este otro mensaje: “Tamo activos”.

ha dejado este otro mensaje: “Tamo activos”. Asimismo, Sofía Balbi, que es la mujer de Luis Suárez quien es compañero y amigo de Messi, ha escrito: “¡Personaje único!”.

Otro vídeo de los Messi Rocuzzo

Aunque el vídeo que hemos comentado ha sido el que más repercusión que ha tenido en el perfil de Instagram del crack argentino, no podemos pasar por alto que otro le sigue a la zaga. En concreto, en este, que ha conseguido superar los 7 millones de reproducciones, aparecen jugando los tres hijos de Messi en casa y delante de la televisión.

Así, Thiago, Mateo y Ciro dejan patente que se lo están pasando en grande bailando y haciendo luchas entre ellos. Y todo bajo la atenta mirada de su padre que está tan encantado con la felicidad y desparpajo de sus hijos que no duda en compartir esas imágenes con sus seguidores.

Habrá que esperar para ver con qué nuevo y divertido vídeo nos sorprende próximamente el delantero argentino del equipo culé.