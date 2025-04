Pilar R. Losantos recuerda a Susana Díaz que fueron los «empleados del Parador» los que confirmaron la juerga de Ábalos

A Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE andaluz, no le ha gustado la exclusiva de OKDIARIO de que Pilar Alegría, ahora ministra de Educación y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, pasó la noche en Teruel el día que José Luis Ábalos organizó en el Parador una fiesta con «señoritas” en septiembre de 2020. En Espejo Público (Antena 3), Díaz se ha enfrentado a la presidenta de OKDIARIO, Pilar Rodríguez Losantos, pero sólo ha sabido echar balones fuera y culpar de todo a Ábalos tachándolo de «jeta» y asegurar que a ella le daba «vergüenza que hubiese sido secretario General de PSOE».

La exclusiva de OKDIARIO y la respuesta de Pilar Alegría

Pilar Alegría, ahora ministra de Educación y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, era delegada del Gobierno en Aragón cuando, en septiembre de 2020, José Luis Ábalos organizó en el Parador de Teruel la fiesta con «señoritas» que ha revelado OKDIARIO. Alegría acompañó a Ábalos en los dos actos oficiales con los que el entonces ministro justificó su presencia en Teruel. Uno, el 15 de septiembre a las 10 de la noche. El otro, apenas doce horas después, el 16 de septiembre, a las 10 de la mañana. La entonces delegada del Gobierno tenía residencia en Zaragoza.

Entre uno y otro acto, tuvo lugar la polémica fiesta en el Parador de Teruel, que ha sido revelada por este periódico.

La ahora ministra Pilar Alegría se mostró especialmente incómoda al ser preguntada por la información destapada por OKDIARIO y, en concreto, si había pernoctado también en el Parador.

Visiblemente irritada, Alegría evitó dar explicaciones y no desmintió haber pasado la noche en el hotel.

«Qué curioso… una pregunta de este tipo, saber dónde se hospeda un ministro o un delegado del Gobierno…», comentó la portavoz del Ejecutivo. La ministra despachó que «dentro de las atribuciones de un delegado está la de acompañar a las autoridades del gobierno de la Nación, ya sea el presidente, un ministro o un secretario de Estado». «En este caso, efectivamente, había una obra de Adif con el ministro de Fomento y en ese momento le acompañé», prosiguió

Alegría pasando, a continuación, a atacar a este medio: «¿Por qué le tengo que dar veracidad a esa información? Porque no sé de dónde sale… O sí, sale de un pseudomedio, que traslada una información que no la tengo en ningún caso verificada», señaló. Y, sin negar haberse hospedado en el parador de Teruel, concluyó: «Sólo faltaría que tenga que explicar dónde paso o dejo de pasar la noche». «Cumplía con mi trabajo como delegada del Gobierno» y «dentro de las atribuciones no está la de sentarte a los pies de la cama de un ministro»

Enfrentamiento entre Susana Díaz y la presidenta de OKDIARIO

Momentos después de que la publicación de la exclusiva de OKDIARIO, la presidenta de este medio, Pilar Rodríguez Losantos, intervino en el programa ‘Espejo público’ de Antena 3 para hablar de la noticia y de la reacción de la ministra de Educación: «Es terrible que el gobierno tenga a alguien con la capacidad dialéctica de Pilar Alegría como portavoz del gobierno porque la respuesta que le ha dado a nuestra compañera ha sido delirante. Y no sólo delirante sino que además inculpatoria, porque Si ella admite que durmió en el Parador de Teruel, como hizo, y se demuestra, algo que ella no está negando, ¿por qué no dice simplemente que ella estuvo en el Parador y que no escuchó nada?. Si no pasó nada y ella simplemente estaba allí porque pernoctaba un día cualquiera porque estaba cumpliendo con sus funciones como Delegada del Gobierno y nadie sabía nada de lo que pasó en el Parador de Teruel, ¿por qué no dice que no oyó nada?».

Cuando Susanna Griso le preguntó a Pilar Rodríguez Losantos si se podía confirmar que Pailar Alegría estuvo allí esa noche, la periodista contestó que el próximo lunes, en OKDIARIO «se darán todos los detalles».

Rodríguez Losantos continuó alegando que «Pilar Alegría está a punto de meterse en un lío muy serio, sobretodo porque llegamos a la reflexión de la que hablábamos el lunes después de que Oscar López inaugurara esta terna de no responder a las preguntas o las informaciones de OKDIARIO diciendo que somos un pesudo medio. El problema es que tanto Óscar López como Pilar alegría fueron dos personas que después de este escándalo en el Parador de Teruel fueron ascendidos, el uno como Jefe de Gabinete y la otra a ministra. Pilar Alegría era una desconocida absoluta».

Esta última afirmación provocó el enfado de Susana Díaz, quien desde el plató de Espejo Público dijo: «¿Cómo que desconocida? Pero si Pilar Alegría fue la persona que entregó mis avales y era mi portavoz en las primarias. Era una persona con trayectora en el PSOE. ¿Tú qué te crees, que le han hecho ministra por haber dormido en el Parador de Teruel?»

Mientras Pilar Rodríguez Losantos Intentaba responder, Díaz la interrumpía sin cesar para decir que: «Yo, esta mañana, cuando ha aparecido la noticia, he dicho: Nunca atacaré a un medio de comunicación porque creo que habrá contrastado la información. Pero, nombre, decir que Pilar Alegría es ministra porque ha dormido en el Parador de Teruel, no me parece serio».

Eso sçí, Susana Díaz no dudó en echar balones fuera y tachar a Ábalos de «jeta» y asegurar que a ella le daba «vergüenza que hubiese sido secretario General de PSOE».

Tuvo que ser Susanna Griso la que frenase a Díaz para que dejase hablar a la presidenta de OKDIARIO, quien recordó que la exclusiva que su medio había publicado el lunes anterior sobre la fiesta de Ábalos en Teruel estaba acompañada de audios de los trabajadores del Parador y «Pilar Alegría estaba allí esa noche».

Díaz, acorralada, volvió a cargar contra Áblaos pero sin decir su nombre: «Si este individuo ha hecho una juerga en una habitación que lo pague pero querer manchar al resto porque un individuo se haya comportado, si se demuestra, de esa manera, es injusto».

La presidenta de OKDIARIO alegó que: “¿No es más sencillo que si Pilar Alegría estaba allí, simplemente diga que no escuchó nada?». «¿Dónde estaba», preguntó acalorada Díaz. «En el Parador de Teruel», respondió Rodríguez Losantos, a lo que la colaboradora de Espejo público no le quedó más remedio que repetir la estrategia de cargar contra Ábalos: «Lo de este hombre es indefendible pero no se puede permitir esto».

Pilar Rodríguez Losantos terminó recordando a la audiencia estar atenta al lunes que viene puesto que se darán más datos en exclusiva sobre este tema en OKDIARIO.

Así fue la fiesta de Ábalos

Según han relatado distintos testimonios, Ábalos se llevó al Parador una furgoneta con escorts, acompañado de Koldo García y el hermano de éste último, Joseba. Pero lo que comenzó siendo un desplazamiento oficial terminó en un escándalo. Estos testigos aseguran que el ex ministro «dejó la habitación destrozada» y que fue al parador «con novias que no eran novias», que serían, en realidad, señoritas de compañía.

Las acompañantes de Ábalos llegaron en una furgoneta junto al ministro y su comitiva. Fueron las limpiadoras del hotel las que dieron la alerta del estado de la suite de la segunda planta, donde se había alojado el ministro: «Es mejor que no preguntéis, han dejado destrozadas las habitaciones», comentaron, dando cuenta así del estado en el que habían quedado las instalaciones. Ábalos se alojó en la suite principal del parador.

Precisamente, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el incremento patrimonial de Koldo García Izaguirre confirma que tanto Ábalos como Koldo y Joseba García fueron «hospedados en el Parador de Turismo de Teruel» el 15 de septiembre de 2020, tal como figura en las Diligencias de Investigación abiertas tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción.