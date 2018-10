Pepa Rus ya es mamá

Numerosas son las celebrities que se encuentran esperando un hijo, como Meghan Markle o Patricia Montero, y entre ellas se hallaba la actriz gaditana Pepa Rus, de 33 años de edad. Decimos se hallaba porque la joven acaba de convertirse en mamá de su primer hijo.

Sigue leyendo y podrás conocer todos los detalles.

Pepa Rus da la noticia

Al igual que otros muchos famosos, la actriz, que saltó a la fama con su papel de Macu en la serie “Aída”, ha hecho uso de las redes sociales para dar a conocer la buena nueva del nacimiento de su hija y que se ha convertido, por tanto, en madre primeriza.

Con una tierna fotografía, que ha subido a su perfil de Instagram y en la que aparece teniendo en brazos a la pequeña, ha compartido la noticia de su llegada al mundo. Instantánea que ha acompañado del siguiente mensaje: “Hace una semana que llegó. Ha dado luz y amor a nuestras vidas. Quisiera agradecer, de corazón, a todo el @hospitaluniversitario y al gran equipo profesional y humano que lo forma. Gracias por amar vuestro trabajo y hacer que todo fuese fácil y hermoso”.

De esta manera, la intérprete daba a conocer que hace una semana que nació su bebé y que lo hizo en el Hospital Universitario de Madrid.

Numerosas felicitaciones de sus seguidores

Desde que procediera a realizar la citada publicación, esta ha conseguido una larga lista de “me gusta”. En concreto, ha conseguido más de 15.100 así como también ha logrado numerosas felicitaciones de seguidores, entre las que podemos destacar algunas como las siguientes:

“Enhorabuenaaaa!!!! Ahora sabrás porqué ser madre es lo más bonito del mundo”.

“Felicidades, Pepa! Disfruta mucho de este dulce momento”.

“Felicidades cariño! Disfruta mucho. Muchos besitos para ti y tu hermosa familia”.

“¡Qué tierna imagen! Enhorabuena, Pepa. La luz de tu cara lo dice todo”.

“Felicidades guapísima! Disfruta cada momento único, que crecen muy rápido”.

Felicitaciones de compañeros y amigos

Además de recibir la enhorabuena de sus fans incondicionales, Pepa Rus también ha conseguido que sean muchos los amigos y compañeros de profesión que también han optado por felicitarla a través de las redes sociales. Buena muestra de eso son los siguientes ejemplos:

La actriz Patricia Montero, que está embarazada en este momento de su segundo hijo, le ha dejado el siguiente comentario: “Enhorabuena preciosa!!! Disfruta cada segundo de estos momentos únicos”.

La también actriz Dafne Fernández , que se convertía en mamá primeriza hace pocas semanas, le ha dicho “Enhorabuena!!!!!”.

, que se convertía en mamá primeriza hace pocas semanas, le ha dicho “Enhorabuena!!!!!”. Carmen Ruiz , actriz y amiga de Rus, no ha dudado en proceder a dejarle una larga lista de corazones.

, actriz y amiga de Rus, no ha dudado en proceder a dejarle una larga lista de corazones. Secun de la Rosa , actor con el que Pepa compartió trabajo en la mencionada serie “Aída”, también ha querido darle la enhorabuena por su reciente maternidad. Lo ha hecho escribiéndole “Felicidades amor” junto a varios corazones.

, actor con el que Pepa compartió trabajo en la mencionada serie “Aída”, también ha querido darle la enhorabuena por su reciente maternidad. Lo ha hecho escribiéndole “Felicidades amor” junto a varios corazones. La actriz Eva Isanta , con la que la recién estrenada mamá ha trabajado en la serie de televisión “La que se avecina”, le ha dicho: “Felicidades Pepa!!! Todo mi amor”.

, con la que la recién estrenada mamá ha trabajado en la serie de televisión “La que se avecina”, le ha dicho: “Felicidades Pepa!!! Todo mi amor”. Otro amigo y compañero de la joven madre como es Ginés García Millán también le ha dejado un mensaje de felicitación: “Pepa! Muchas felicidades! Salud y alegría!!”.

Nuevo rumbo vital

Con la llegada al mundo de su pequeña, Pepa dará un nuevo rumbo vital, como le sucede a todas las madres. Habrá que esperar para ver cuándo decide regresar al trabajo y todos podemos disfrutar de sus memorables interpretaciones.

Sea como sea, lo que no ha venido dudando en seguir adelante es con su faceta más solidaria. Precisamente por ese motivo, hace unos días no dudaba en dar a conocer su respaldo a las personas que sufren la enfermedad conocida como piel de mariposa. Lo hacía no solo subiendo una fotografía con un pequeño aquejado de esa patología sino participando en un vídeo donde otros muchos famosos de nuestro país dejaban patente el respaldo a la campaña de concienciación sobre la misma que se presenta con el eslogan: “Yo vendo mi cuerpo”. Famosos entre los que se encontraban Maggie Civantos, Alba Flores, Unax Ugalde, Javier Gutiérrez, Fernando Tejero o Natalia de Molina, entre otros.