Conoce a la bebé que arrasa en Instagram y descubre el porqué de su éxito

Numerosos son los youtubers, influencers e instagramers que hay y que están causando verdadero furor en el mundo por sus estilismos, opiniones o humor. No obstante, entre todos esos destaca ahora una bebé que arrasa en Instagram. Sí, ya cuenta con más de 180.000 seguidores y todo es por una peculiaridad que tiene.

¿Quieres conocerla? Sigue leyendo y descubrirás todo sobre ella.

¿Quién es la bebé que arrasa en Instagram?

Baby Chanco. Este es el nombre de la pequeña de apenas siete meses de edad que se encuentra causando un verdadero furor en la red social Instagram. Se trata de una bebé oriunda de Japón que ha pasado a ser un fenómeno, como así lo demuestra el hecho de que tiene una larga lista de seguidores. Tanto es así que ha logrado también saltar a los medios de comunicación de todo el mundo.

¿Cuál es la clave de su éxito?

Después de saber que es una instagramer de éxito, te estarás preguntando el porqué. Pues bien, la respuesta es muy sencilla: por su pelo. Sí, como lo has leído. El responsable de ese fenómeno es la melena que posee y es que la misma, leonina y de color negro, resulta realmente sorprendente en una bebé de tan solo siete meses.

Un cabello ese que se ha convertido en su principal seña de identidad y que ha despertado mucho interés. Tanto es así que su madre, que es la que lleva la cuenta en la mencionada red social, no ha dudado en dar a conocer que cuando la pequeña nació, en diciembre de 2017, ya tenía toda la cabeza cubierta de pelo.

A raíz de su caso, se les ha preguntado a numerosos doctores sobre la singularidad de Chanco. Estos han reconocido que el cabello es una cuestión de genética y también de la etnia a la que se pertenece. No obstante, no han dudado tampoco en manifestar que lo de esta pequeña es algo absolutamente infrecuente.

La reina de Instagram

Un total de 48 publicaciones han bastado a la madre de esta bebé para conseguir que su hija sea un verdadero fenómeno en la citada red social Instagram. En concreto, ahora cuenta con unos 185.000 seguidores que se quedan realmente fascinados por la espectacular melena que Chanco muestra a través de sus fotografías o vídeos.

Ese cabello, que seguro que es la envidia de más de uno y de una, su madre lo cuida muchísimo. Y no solo eso sino que no duda en darle mayor relevancia y atractivo colocándole a la bebé desde diademas hasta lazos. Además ya está llevando a su hija a la peluquería porque las puntas y el volumen el pelo requería tomar medidas. Eso sí, sus seguidores no deben temer, porque la menor está igual que siempre.

Día a día en la vida de Chanco

Teniendo en cuenta que su madre la ha acostumbrado desde pequeña a posar ante la cámara, las fotografías que hay colgadas de Chanco muestran su día a día de forma natural. Así, se la puede ver mostrándose con absoluto desparpajo cuando se da un baño, cortándose el cabello, tomando el biberón, durmiendo, divirtiéndose con sus juguetes…

Otros niños con un singular pelo

El caso de esta pequeña japonesa, nos ha venido a recordar que en estos últimos años hemos conocido a otros menores que también consiguieron convertirse en virales por los pelos, sí, por sus melenas sorprendentes. Buena muestra de eso son los siguientes:

En marzo del año 2016, conocimos el caso de Isabelle Kaplan. Es una pequeña que dejó a todo el mundo boquiabierto con la cantidad de pelo que tenía con tan solo dos meses y medio de edad. Tan importante era su melena que no solo poseía flequillo sino que su madre no dudaba en hacerle incluso la raya.

En octubre de 2016, saltó a la Red la figura de un bebé de nueve meses llamado Cox-Noon, que residía en Inglaterra. Si pasó a ser viral es porque a tan corta edad contaba ya con una verdadera melenaza. Tanto es así que comenzó a ser conocido, de forma cariñosa, como “baby bear”, el “bebé oso”.

¿Qué te parece el cabello de esta bebé japonesa y de sus antecesores? ¿Te ha sorprendido?