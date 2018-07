Desventajas de que tu hijo tenga un amigo imaginario

Numerosos son los niños que, en un momento determinado de su infancia, tienen un amigo imaginario. Esto preocupa a muchos padres. No obstante, en pro de que pudieran estar tranquilos en un artículo anterior les dimos a conocer todos los aspectos positivos que ese ser creado tiene. De ahí que les habláramos de que permite que los menores adquieran desde empatía hasta una mayor fluidez a nivel comunicativo.

Y ahora, para que esos adultos puedan tener la mayor información posible sobre el citado amigo imaginario, les vamos a exponer las desventajas que también puede traer consigo. ¿Te animas a descubrirlas?:

Puede ir en contra de la socialización del niño

Uno de los principales aspectos en contra que hay que destacar del mencionado amigo inventado por los niños es que ese puede traer consigo que se socialicen menos. Sí, porque puede suceder que el menor en cuestión prefiera pasar tiempo con ese ser que no existe que con gente de su entorno de carne y hueso.

Esa postura de estar solo con él puede llevar a que el pequeño se aísle e incluso a que, en lugar de avanzar en su crecimiento con respecto a las habilidades para socializarse, vaya para atrás en ese sentido.

Precisamente por ese motivo, es fundamental que sus padres estén atentos a situaciones de ese tipo y hagan todo lo que está en sus manos para evitarlas. Y es que eso le puede llevar al niño a no tener amigos reales o directamente a perder los que posee. De ahí que los adultos, si lo consideran oportuno, pueden tomar la decisión de consultar a un psicólogo infantil antes de que la situación empeore.

Indica una carencia emocional

De la misma manera, otro aspecto en contra el amigo imaginario es que puede indicar de forma clara que ese pequeño tiene algún tipo de carencia a nivel emocional o afectivo. Sí, por eso, no duda en crearse un compañero de juegos.

En concreto, se considera que puede indicar que se encuentra muy solo porque no pasa demasiado tiempo con sus familiares, que no tiene amigos de carne y hueso, que no cuenta con un hermano o hermana con el que jugar y lo necesita…

Amigo que se responsabiliza de todo lo ocurrido

Otro aspecto que hay que tener en cuenta y que viene a dejar patente lo negativo que es un amigo imaginario es que el menor puede recurrir a ese para culparle de todo lo que haga. Así, cualquier trastada o comportamiento negativo que realice puede explicarlo echándole la culpa a ese ser inventado. Y esto es algo nada positivo en tanto en cuanto que lo único para lo que va a servir es para que el niño no aprenda a ser responsable y a asumir las consecuencias de sus actos.

Otros datos de interés

Además de todo lo expuesto hasta el momento hay otra serie de aspectos interesantes sobre el amigo imaginario que merece la pena que conozcas. Nos estamos refiriendo a cuestiones como estas: